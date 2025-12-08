Tiro a volo, Gabriele Rossetti si ferma ai piedi del podio in Finale di Coppa del Mondo

Gabriele Rossetti conclude al quarto posto la Finale di Coppa del Mondo 2025 di tiro a volo nella specialità dello skeet individuale maschile: a Doha, in Qatar, l’azzurro viene battuto dai tre statunitensi, che monopolizzano il podio, ovvero Christian Elliott, Vincent Hancock e Dustan Taylor.

Al termine dei 36 piattelli regolamentari del nuovo format con otto finalisti dell’ultimo atto, a spuntarla in un derby tutto a stelle e strisce, è Christian Elliott, infallibile quest’oggi, che fa 36/36 e piega la resistenza di Vincent Hancock, al quale risulta fatale un unico errore, che lo porta a chiudere a quota 35/36.

Un solo errore costa l’esclusione dopo 32 piattelli all’altro statunitense in gara, Dustan Taylor, che si attesta al terzo posto con 31/32. Si ferma ai piedi del podio, invece, l’azzurro Gabriele Rossetti, eliminato in quarta posizione con lo score di 25/28.

Dopo due terzi di gara erano usciti di scena il danese Jesper Hansen, in quinta posizione a quota 21/24, stesso score dello svedese Henrik Jansson, sesto per il peggior piazzamento nelle qualificazioni. Dopo 12 piattelli erano stati esclusi, infine, il qatariota Rashid Saleh M J Al-Athba, con 11/12, e l’altro danese Emil Kjeldgaard Petersen, a quota 10/12.