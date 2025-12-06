Tiro a volo, De Filippis e Stanco in testa nelle qualificazioni della Finale di Coppa del Mondo

Si chiude la prima giornata delle qualificazioni delle quattro specialità olimpiche individuali nella Finale della Coppa del Mondo 2025 di tiro a volo, in corso a Doha, in Qatar, con i primi 75 piattelli dei 125 che domani definiranno i partecipanti agli atti conclusivi di lunedì.

I quattro azzurri al via sono tutti in piena corsa per rientrare tra i migliori sei che si giocheranno il successo: nel trap sono in testa Silvana Maria Stanco tra le donne e Mauro De Filippis tra gli uomini (con Giovanni Pellielo decimo), mentre nello skeet maschile Gabriele Rossetti è terzo.

Nel trap maschile c’è un terzetto al comando a quota 73/75, del quale fa parte anche l’azzurro Mauro De Filippis, in vetta assieme allo statunitense William Hinton ed al guatemalteco Jean Pierre Brol Cardenas. Risulta più attardato, invece, ma ancora in piena corsa per rientrare tra i primi sei, Giovanni Pellielo, che al momento si attesta al decimo posto a quota 69/75, assieme al qatariota Saeed Hamad R A Abusharib.

Nel trap femminile dopo le prime tre serie delle qualificazioni in vetta a quota 72/75 c’è la coppia composta dall’azzurra Silvana Maria Stanco e dall’australiana Penny Smith, le quali precedono un’altra coppia, che condivide la terza piazza a quota 70/75, formata dalla turca Rumeysa Pelin Kaya e dalla sammarinese Alessandra Perilli.

Nello skeet maschile comanda lo statunitense Vincent Hancock, che chiude una prima giornata perfetta a quota 75/75, davanti al qatariota Rashid Saleh M J Al-Athba, secondo con 74, mentre l’azzurro Gabriele Rossetti si attesta nel terzetto al terzo posto a quota 73, assieme al danese Jesper Hansen ed allo statunitense Dustan Taylor.

Nello skeet femminile al termine delle tre serie odierne guida la cinese Jiang Yiting, che chiude a quota 74/75, con due piattelli di margine sul terzetto al secondo posto, che si attesta a 72/75, composto dalla svedese Victoria Larsson, dalla greca Emmanouela Katzouraki, e dalla cinese Che Yufei. Non ci sono italiane qualificate in questa specialità.