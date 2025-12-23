Giada Rossi è molto più di una campionessa: è un simbolo di resilienza, determinazione e talento puro

In questa intervvista esclusiva di FOCUS – Tennis Tavolo, ripercorriamo il suo straordinario viaggio umano e sportivo: dall’incidente che a 14 anni le ha cambiato la vita, alla scoperta del tennis tavolo paralimpico, fino ai trionfi mondiali ed europei.

Numero 1 del ranking mondiale di classe 2 dal 2019, Giada ha scritto la storia dello sport italiano con tre Paralimpiadi disputate e l’indimenticabile oro nel singolo a Parigi 2024

Nel 2025 continua a essere protagonista assoluta, confermandosi ai vertici internazionali con nuove medaglie e successi.

Un racconto intenso, autentico e ispirazionale in cui si parla di sacrifici, sogni, pressione, vittorie e futuro.

Un’intervista imperdibile per chi ama lo sport, le grandi storie e gli esempi che vanno oltre il risultato.

#FOCUS #TennisTavolo #GiadaRossi #Paralimpiadi #Parigi2024 #SportParalimpico #Azzurri #NumeroUno #Resilienza