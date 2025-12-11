BiathlonSport in tvSport Invernali
Startlist sprint maschile biathlon Hochfilzen 2025: orario, tv, streaming, italiane in gara
Si apre il programma di gare ad Hochfilzen, in Austria, sede della seconda tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di biathlon: domani, venerdì 12 dicembre, alle ore 11.25, si terrà la 10 km sprint maschile, nella quale l’Italia sarà protagonista con sei azzurri.
Saranno 106 gli atleti nel complesso al via, tra i quali a rappresentare i colori azzurri saranno Didier Bionaz con il pettorale numero 11, Lukas Hofer con il 24, Elia Zeni con il 41, Tommaso Giacomel con il 50, Patrick Braunhofer con il 65 e Christoph Pircher con il 71.
La diretta tv della 10 km sprint maschile della Coppa del Mondo di biathlon non sarà fruibile, mentre la diretta streaming sarà a cura di discovery+ e, dalle 11.45, anche di Eurosport 1 HD e DAZN, infine la diretta live testuale sarà disponibile su OA Sport.
CALENDARIO COPPA DEL MONDO BIATHLON 2025
Venerdì 12 dicembre 2025
Ore 11.25: 10 km sprint maschile ad Hochfilzen (Austria)
PROGRAMMA COPPA DEL MONDO BIATHLON 2025: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING
Diretta tv: non prevista.
Diretta streaming: discovery+, dalle 11.45 anche Eurosport 1 HD, DAZN.
Diretta Live testuale: OA Sport.
STARTLIST COPPA DEL MONDO BIATHLON – 10 KM SPRINT MASCHILE
1 STROLIA Vytautas LTU 1992 11:25:30 1
2 SLETTEMARK Sondre GRL 2004 11:26:00
3 STALDER Sebastian SUI 1998 11:26:30
4 SCHOMMER Paul USA 1992 11:27:00
5 BADACZ Konrad POL 2003 11:27:30
6 KIREYEV Vladislav KAZ 2000 11:28:00
7 SIIMER Kristo EST 1999 11:28:30
8 MAGAZEEV Pavel MDA 1988 11:29:00
9 TODEV Blagoy BUL 2001 11:29:30
10 CRNKOVIC Kresimir CRO 1995 11:30:00
11 BIONAZ Didier ITA 2000 11:30:30
12 SHAMAEV Dmitrii ROU 1995 11:31:00
13 RUNNALLS Adam CAN 1998 11:31:30
14 CLAUDE Emilien FRA 1999 11:32:00
15 PIDRUCHNYI Dmytro UKR 1991 11:32:30
16 NELIN Jesper SWE 1992 11:33:00 B
17 RIETHMUELLER Danilo GER 1999 11:33:30 1
18 BRANDT Viktor SWE 1999 11:34:00 B
19 KOMATZ David AUT 1991 11:34:30 1
20 GERMAIN Maxime USA 2001 11:35:00 B
21 HIIDENSALO Olli FIN 1991 11:35:30 1
22 MANDZYN Vitalii UKR 2003 11:36:00 B
23 BIRKENTALS Renars LAT 2001 11:36:30 1
24 HOFER Lukas ITA 1989 11:37:00 B
25 FAK Jakov SLO 1987 11:37:30 1
26 JACQUELIN Emilien FRA 1995 11:38:00 B
27 LANGER Thierry BEL 1991 11:38:30 1
28 BURKHALTER Joscha SUI 1996 11:39:00 B
29 KRCMAR Michal CZE 1991 11:39:30 1
30 ILIEV Vladimir BUL 1987 11:40:00 B
31 DOHERTY Sean USA 1995 11:40:30 2
32 CLAUDE Florent BEL 1991 11:41:00 B
33 FINELLO Jeremy SUI 1992 11:41:30 2
34 EDER Simon AUT 1983 11:42:00 B
35 LOMBARDOT Oscar FRA 2000 11:42:30 2
36 CLAUDE Fabien FRA 1994 11:43:00 B
37 MUELLAUER Fabian AUT 2003 11:43:30 2
38 GUNKA Jan POL 2002 11:44:00 B
39 HARJULA Tuomas FIN 1998 11:44:30 2
40 DALE-SKJEVDAL Johannes NOR 1997 11:45:00 B
41 ZENI Elia ITA 2001 11:45:30 2
42 HORNIG Vitezslav CZE 1999 11:46:00 B
43 TSYMBAL Bogdan UKR 1997 11:46:30 2
44 STEFANSSON Malte SWE 2000 11:47:00 B
45 KAISER Simon GER 1999 11:47:30 2
46 STRELOW Justus GER 1996 11:48:00 R
47 SINAPOV Anton BUL 1993 11:48:30 2
48 PONSILUOMA Martin SWE 1995 11:49:00 R
49 DOVZAN Miha SLO 1994 11:49:30 2
50 GIACOMEL Tommaso ITA 2000 11:50:00 R
51 PLANKO Lovro SLO 2001 11:50:30 2
52 yr BOTN Johan-Olav NOR 1999 11:51:00 R
53 BUTA George ROU 1993 11:51:30 2
54 LAEGREID Sturla Holm NOR 1997 11:52:00 R
55 KARLIK Mikulas CZE 1999 11:52:30 2
56 WRIGHT Campbell USA 2002 11:53:00 R
57 FOMIN Maksim LTU 2000 11:53:30 2
58 NAWRATH Philipp GER 1993 11:54:00 R
59 HEIKKINEN Arttu FIN 2004 11:54:30 2
60 ULDAL Martin NOR 2001 11:55:00 R
61 KULBIN Jakob EST 2005 11:55:30 2
62 HORN Philipp GER 1994 11:56:00 R
63 STVRTECKY Jakub CZE 1998 11:56:30 2
64 SOERUM Vebjoern NOR 1998 11:57:00 R
65 BRAUNHOFER Patrick ITA 1998 11:57:30 2
66 FILLON MAILLET Quentin FRA 1992 11:58:00 R
67 MAKAROV Maksim MDA 1995 11:58:30 2
68 PERROT Eric FRA 2001 11:59:00 R
69 MUEHLBACHER Fredrik AUT 1998 11:59:30 3
70 SAMUELSSON Sebastian SWE 1997 12:00:00 R
71 PIRCHER Christoph ITA 2003 12:00:30 3
72 CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad NOR 1992 12:01:00 R
73 USOV Mihail MDA 1996 12:01:30 3
74 b FREY Isak Leknes NOR 2003 12:02:00 R
75 ZOBEL David GER 1996 12:02:30 3
76 COLTEA George ROU 2000 12:03:00
77 MARECEK Jonas CZE 2001 12:03:30
78 VIDMAR Anton SLO 2000 12:04:00
79 ZAHKNA Rene EST 1994 12:04:30
80 KLEMETTINEN Jimi FIN 2005 12:05:00
81 KEHVA Mark-Markos EST 2004 12:05:30 G
82 BORKOVSKYI Bohdan UKR 2004 12:06:00
83 MACKELS Marek BEL 1999 12:06:30
84 FLORE Raul ROU 1997 12:07:00
85 SPARKE Phoenix AUS 2006 12:07:30
86 BORGULA Jakub SVK 2004 12:08:00
87 STARODUBETS Aleksandr KOR 1993 12:08:30
88 YAN Xingyuan CHN 1996 12:09:00
89 NORDGREN Melker SWE 2002 12:09:30
90 BRADESKO Matic SLO 2003 12:10:00
91 PATRIJUKS Aleksandrs LAT 1993 12:10:30
92 ISKHAKOV Artur SVK 2003 12:11:00
93 ROSBO Jacob Weel DEN 2000 12:11:30
94 FLEMING Jasper CAN 2005 12:12:00
95 LOZBERS Rihards LAT 2009 12:12:30
96 DYUSSENOV Asset KAZ 1997 12:13:00
97 KURALES Vadim KAZ 2002 12:13:30
98 GALICA Grzegorz POL 2007 12:14:00
99 RIEBLI Matthias SUI 2004 12:14:30
100 PARMANTIER Sam BEL 2005 12:15:00
101 KAUKENAS Tomas LTU 1990 12:15:30
102 GU Cang CHN 2002 12:16:00
103 DZHORGOV Georgi BUL 2007 12:16:30
104 PLETZ Logan CAN 2000 12:17:00
105 ZAWOL Marcin POL 2002 12:17:30
106 MATKO Martin SVK 2005 12:18:00