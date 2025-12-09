Biathlon, i convocati dell’Italia per l’appuntamento di Hochfilzen: Wierer, Vittozzi e Giacomel attesi, c’è un esordio

Messo in archivio il primo appuntamento di Coppa del Mondo a Oestersund (Svezia), il massimo circuito internazionale del biathlon volge lo sguardo a Hochfilzen (Austria), che andrà a caratterizzare la seconda tappa nel prossimo fine-settimana.

Il programma si aprirà venerdì 12 dicembre con le due Sprint (uomini ore 11.20, donne alle ore 14.15), seguite sabato 13 dicembre dalla Pursuit maschile (ore 12.00) e dalla staffetta femminile (ore 14.15); chiusura domenica 14 dicembre con la staffetta maschile (ore 12.00) e l’inseguimento femminile (ore 14.45).

Tra le fila azzurre i risultati sono stati assai soddisfacenti sulle nevi svedesi e l’obiettivo sarà dare un seguito. Il direttore tecnico Klaus Hoellrigl ha convocato i seguenti atleti: Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer, Michela Carrara, Samuela Comola, Hannah Auchentaller e Rebecca Passler fra le donne e Tommaso Giacomel, Didier Bionaz, Lukas Hofer, Elia Zeni, Patrick Braunhofer e Christoph Pircher fra gli uomini.

Vittozzi, Wierer e Giacomel sono tra i più attesi, mentre debutto per il ventiduenne altoatesino (Pircher) del gruppo Milano Cortina 2026, originario di Merano e tesserato per le Fiamme Oro, è reduce dal positivo week end in Ibu Cup, dove ha conquistato un quarto nella Pursuit e ottavo nella Sprint di Obertilliach (Austria).

COPPA DEL MONDO BIATHLON HOCHFILZEN 2025

Venerdì 12 dicembre

Ore 11.25 10 km Sprint maschile

Ore 14.15 7.5 km Sprint femminile

Sabato 13 dicembre

Ore 12.00 12.5 km inseguimento maschile

Ore 14.15 4x6km staffetta femminile

Domenica 14 dicembre

Ore 12.00 4×7.5 km staffetta maschile

Ore 14.45 10 km inseguimento femminile