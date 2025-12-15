Sci alpino, i precedenti di Dominik Paris in Val Gardena: Saslong domata nel 2023 dopo anni ‘indigesti’

Siamo pronti per vivere l’attesissimo fine settimana della Val Gardena, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2025-2026. Sulla splendida cornice della Saslong vivremo tre gare veloci (due discese e un superG) che ci condurranno poi verso le due prove tecniche (un gigante e uno slalom) dell’Alta Badia, prima della pausa natalizia. Ci sarà grande curiosità per come si comporterà Dominik Paris. Il padrone di casa, infatti, spesso ha faticato nella pista gardenese, anche se i buoni risultati non sono mancati. Andiamo a ricordarli tutti.

L’altoatesino fa il suo esordio sulla Saslong il 19 dicembre 2008 nel superG raccogliendo un 54° posto. Nella stagione successiva “Domme” inizia la sua avventura in discesa con una ventottesima posizione, quindi chiude 30° in superG. I primi risultati di rilievo arrivano nel 2012, con un 13° posto in superG e un 15° nella discesa. Bisogna aspettare il 2014 per i primi risultati di spicco per il nativo di Merano. Il 19 dicembre centra il podio in discesa (successo per lo statunitense Steven Nyman), quindi nella giornata successiva arriva il secondo posto in superG alle spalle di Kjetil Jansrud, ma davanti all’austriaco Hannes Reichelt. Dopo quell’exploit, il nostro alfiere manca il podio in casa per diversi anni. Raccoglie un quinto posto nel superG del 2019, mentre nel dicembre 2021 arrivano un quarto e un sesto posto.

Nelle ultime edizioni disputate, invece, Dominik Paris ha letteralmente vissuto sull’ottovolante sulla Saslong. Il 15 dicembre 2022 è solamente 40° nella discesa vinta da Vincent Kriechmayr davanti a Marco Odermatt e Matthias Mayer. Il 17 dicembre 2022 fa addirittura peggio, con un 42° posto nella seconda discesa, vinta da Aleksander Aamodt Kilde davanti a Johan Clarey e Mattia Casse.

Passiamo alla discesa del 14 dicembre 2023 con un 11° posto nella gara vinta dallo statunitense Bryce Bennett davanti ai soliti noti Aleksander Aamodt Kilde (+0.03) e Marco Odermatt (+0.05). Il 15 dicembre 2023 è tempo di superG, ma “Domme” si ferma addirittura in 55a posizione nella gara vinta da Vincent Kriechmayr con appena 2 centesimi su Daniel Hemetsberger e 3 su Marco Odermatt. Bisogna aspettare il 16 dicembre 2023 per il grande risultato. L’azzurro, infatti, domina la discesa con 44 centesimi di vantaggio su Aleksander Aamodt Kilde e 60 su Bryce Bennett.

Nella scorsa edizione il padrone di casa per eccellenza chiude al decimo posto il superG del 20 dicembre 2024 (gara vinta da Mattia Casse davanti a Jared Goldberg per un solo centesimo, quindi podio per Marco Odermatt), mentre nella discesa del 21 dicembre 2024 “Domme” non va oltre la 25a posizione nella gara dominata da Marco Odermatt davanti a Franjo Von Allmen e Ryen Cochran-Siegle.