Sci alpino, le convocate dell’Italia per lo slalom di Courchevel: sette azzurre al via e in cerca di soddisfazioni

La Coppa del Mondo di sci alpino non si concede pause. Messa in archivio la tappa di St. Mortiz (Svizzera), dedicata alla velocità, le donne saranno a Courchevel (Francia) per la classica Night Race tra i pali stretti dello Stade Emile Allais, con prima manche prevista alle ore 17:45 e seconda alle 20:45.

La favorita d’obbligo per lo slalom di domani è Mikaela Shiffrin. La fuoriclasse americana ha dominato nei primi tre appuntamenti tra i rapid gates, conquistando i successi a Levi (Finlandia), Gurgl (Austria) e Copper Mountain (USA). Non è un caso, quindi, che la graduatoria di specialità le sorrida con 300 punti, davanti a Lara Colturi con 220 e Lena Duerr con 166.

Tra le fila azzurre si va in cerca di soddisfazioni e si spera di avere dei riscontri diversi rispetto alle precedenti apparizioni, quando una sola atleta è stata in grado di qualificarsi alla run-2. A rispondere all’appello saranno Giorgia Collomb, Lara Della Mea, Celina Haller, Emilia Mondinelli, Martina Peterlini, Beatrice Sola e Giulia Valleriani.

Si spera in una crescita di livello di Peterlini e Della Mea, mentre tra le più giovani vedremo ce si sarà un colpo di coda di Collomb e se Valleriani, vittoriosa nell’ultimo slalom in Coppa Europa a Mayrhofen/Hippauch, sarà in grado di trasferire quelle belle sensazioni nel massimo circuito internazionale, su un pendio pero su cui non ha mai gareggiato in Coppa del Mondo.