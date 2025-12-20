BiathlonSport in tvSport Invernali
Startlist mass start femminile biathlon Annecy 2025: orario, tv, streaming, pettorali delle italiane
Si completa il programma di gare ad Annecy-Le Grand Bornand, in Francia, sede della terza tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di biathlon: nella tarda mattinata di domani, domenica 21 dicembre, alle ore 12.15, si terrà la 12.5 km mass start femminile.
L’Italia schiererà tre azzurre: si sono qualificate grazie al piazzamento in classifica generale Dorothea Wierer, che avrà il pettorale numero 2, Lisa Vittozzi, che partirà col numero 6, mentre Rebecca Passler, fuori dalle prime 25 della generale, è una delle 5 qualificate grazie ai punti guadagnati nella tappa francese, e scatterà col numero 29.
La diretta tv della 12.5 km mass start femminile della Coppa del Mondo di biathlon non sarà fruibile, mentre la diretta streaming sarà a cura di Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN, infine la diretta live testuale sarà disponibile su OA Sport.
CALENDARIO COPPA DEL MONDO BIATHLON 2025-2026
Domenica 21 dicembre 2025
Ore 12.15: 12.5 km mass start femminile ad Annecy-Le Grand Bornand (Francia)
PROGRAMMA COPPA DEL MONDO BIATHLON 2025-2026: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING
Diretta tv: non prevista.
Diretta streaming: Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN.
Diretta Live testuale: OA Sport.
STARTLIST COPPA DEL MONDO BIATHLON – 12.5 KM MASS START FEMMINILE
1 JEANMONNOT Lou FRA 1 165
2 WIERER Dorothea ITA 2 130
3 MAGNUSSON Anna SWE 3 28
4 MINKKINEN Suvi FIN 4 120
5 KIRKEEIDE Maren NOR 5 63
6 VITTOZZI Lisa ITA 6 100
7 OEBERG Hanna SWE 7 131
8 BENED Camille FRA 8 20
9 OEBERG Elvira SWE 9 42
10 HAUSER Lisa Theresa AUT 10 58
11 BRAISAZ-BOUCHET Justine FRA 11 75
12 MICHELON Oceane FRA 12 28
13 KNOTTEN Karoline Offigstad NOR 13 57
14 HALVARSSON Ella SWE 14 48
15 BASERGA Amy SUI 15 3
16 VOIGT Vanessa GER 16 43
17 WEIDEL Anna GER 17 51
18 CHARVATOVA Lucie CZE 18 10
19 SIMON Julia FRA 19 82
20 BATOVSKA FIALKOVA Paulina SVK 20 100
21 RICHARD Jeanne FRA 21
22 KLEMENCIC Polona SLO 22 26
23 CLOETENS Maya BEL 23 28
24 ERMITS Regina EST 24 38
25 IRWIN Deedra USA 25 47
26 PREUSS Franziska GER 36 53
27 DAVIDOVA Marketa CZE 27 52
28 VOBORNIKOVA Tereza CZE 26 51
29 PASSLER Rebecca ITA 39 45
30 ANDEXER Anna AUT 44 32
Riserve
JOHANSEN Marthe Krakstad NOR 30 28
HETTICH-WALZ Janina GER 28 27
STREMOUS Alina MDA 37 26
DMYTRENKO Khrystyna UKR 46 26