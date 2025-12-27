Sport in tv
Sport in tv oggi (sabato 27 dicembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming
Oggi sabato 27 dicembre ci aspetta una giornata ricca di sport. Gli appassionati di sci alpino potranno divertirsi con due gare di Coppa del Mondo: gli uomini saranno impegnati nel superG di Livigno, mentre le donne saranno protagoniste nel gigante di Semmering. Naoya Inoue e Alan Picasso si affronteranno nel match che metterà in palio il titolo mondiale unificato dei pesi supergallo (grande riunione di boxe a Riad), mentre lo United Rugby Championship proporrà il derby tra Zebre e Benetton.
La Serie A1 di volley femminile regalerà il big match tra Conegliano e Milano (posticipato della sedicesima giornata), mentre la Serie A di basket offrirà l’interessante scontro tra Trento e Udine. Gli amanti del tennis potranno gustarsi la World Tennis Continental Cup per iniziare a scaldare i motori in vista della nuova stagione (in campo ci sarà anche Flavio Cobolli) e torneranno in scena i Mondiali di freccette. Abbuffata di calcio tra Serie A, Serie B, Premier League e la Coppa d’Africa.
Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi sabato 27 dicembre, il relativo palinsesto tv e streaming.
Sabato 27 dicembre
03.00 TENNIS – World Tennis Continental Cup (diretta tv su Supertennis; diretta streaming su supertennis.tv, SuperTenniX). Cobolli-Zhang (ore 03.00), Cobolli/Bencic-Vacherot/Rublev (ore 10.00)
10.00 BOXE – Riunione a Riad. Main event (ore 14.00 circa): Mondiale unificato pesi supergallo, Naoya Inoue vs Alan Picasso (diretta streaming su DAZN)
10.00 SCI ALPINO (Coppa del Mondo) – Gigante femminile a Semmering, prima manche (diretta tv su Rai 2; diretta streaming su Rai Play, Eurosport 1, Discovery+, DAZN)
11.30 SCI ALPINO (Coppa del Mondo) – SuperG maschile a Livigno (diretta tv su Rai 2; diretta streaming su Rai Play, Eurosport 1, Discovery+, DAZN)
12.30 CALCIO (Serie A) – Parma-Fiorentina (diretta streaming su DAZN)
12.30 CALCIO (Serie B) – Spezia-Pescara (diretta streaming su canale LegaB di Amazon Prime Video, DAZN)
13.00 SCI ALPINO (Coppa del Mondo) – Gigante femminile a Semmering, seconda manche (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, Eurosport 1, Discovery+, DAZN)
13.30 FRECCETTE – Mondiali, terzo turno (diretta streaming su DAZN)
13.30 CALCIO (Premier League inglese) – Nottingham Forest-Manchester City (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW)
13.30 CALCIO (Coppa d’Africa) – Benin-Botswana (diretta tv su Sportitalia; diretta streaming su sportitalia.it)
13.30 CALCIO (Premiership scozzese) – Hibernian-Hearts (diretta streaming su Como Tv)
15.00 CALCIO (Serie A) – Lecce-Como (diretta streaming su DAZN)
15.00 CALCIO (Serie A) – Torino-Cagliari (diretta streaming su DAZN)
15.00 CALCIO (Serie B) – Carrarese-Mantova (diretta streaming su canale LegaB di Amazon Prime Video, DAZN)
15.00 CALCIO (Serie B) – Catanzaro-Cesena (diretta streaming su canale LegaB di Amazon Prime Video, DAZN)
15.00 CALCIO (Serie B) – Empoli-Frosinone (diretta streaming su canale LegaB di Amazon Prime Video, DAZN)
15.00 CALCIO (Serie B) – Juve Stabia-Sudtirol (diretta streaming su canale LegaB di Amazon Prime Video, DAZN)
15.00 CALCIO (Serie B) – Sampdoria-Reggiana (diretta streaming su canale LegaB di Amazon Prime Video, DAZN)
15.00 CALCIO (Serie B) – Venezia-Virtus Entella (diretta streaming su canale LegaB di Amazon Prime Video, DAZN)
15.00 CALCIO (Coppa del Portogallo, ottavi di finale) – Lusitano-Fafe (diretta streaming su Como Tv)
15.30 RUGBY (United Rugby Championship) – Zebre-Benetton (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)
15.50 CALCIO (Saudi Pro League araba) – Al Nassr-Al Okhdood (diretta streaming su Como Tv)
16.00 CALCIO (Coppa d’Africa) – Senegal-Repubblica Democratica del Congo (diretta tv su Sportitalia; diretta streaming su sportitalia.it)
16.00 CALCIO (Premier League inglese) – Arsenal-Brighton (diretta tv su Sky Sport Uno; diretta streaming su Sky Go, NOW)
16.00 CALCIO (Premier League inglese) – Brentford-Bournemouth (diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW)
16.00 CALCIO (Premier League inglese) – Burnley-Everton (diretta tv su Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW)
16.00 CALCIO (Premier League inglese) – Liverpool-Wolverhampton (diretta tv su Sky Sport Calcio; diretta streaming su Sky Go, NOW)
16.00 CALCIO (Premier League inglese) – West Ham-Fulham (diretta tv su Sky Sport Mix; diretta streaming su Sky Go, NOW)
16.00 CALCIO (Premiership scozzese) – Livingston-Celtic Glasgow (diretta streaming su Como Tv)
17.15 CALCIO (Serie B) – Palermo-Padova (diretta streaming su canale LegaB di Amazon Prime Video, DAZN)
18.00 CALCIO (Serie A) – Udinese-Lazio (diretta streaming su DAZN)
18.00 VOLLEY FEMMINILE (Serie A1) – Milano-Conegliano (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, VBTV)
18.30 CALCIO (Coppa d’Africa) – Uganda-Tanzania (diretta tv su Sportitalia; diretta streaming su sportitalia.it)
18.30 CALCIO (Premier League inglese) – Chelsea-Aston Villa (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW)
18.30 CALCIO (Saudi Pro League araba) – Al Ittihad-Al Shabab (diretta streaming su Como Tv)
18.45 CALCIO (Premiership scozzese) – Aberdeen-Dundee United (diretta streaming su Como Tv)
19.00 CALCIO A 5 (Serie A) – Roma 1927-CDM Futsal (diretta streaming sul canale YouTube di Divisione Calcio a 5)
19.30 CALCIO (Serie B) – Bari-Avellino (diretta streaming su canale LegaB di Amazon Prime Video, DAZN)
20.00 BASKET (Serie A) – Trento-Udine (diretta streaming su LBA Tv)
20.30 CALCIO A 5 (Serie A) – Tre partite: Meta Catania-L84 Torino, Feldi Eboli-Sporting Sala Consilina, Saviatesta Mantova-Active Network (diretta streaming sul canale YouTube di Divisione Calcio a 5)
20.45 CALCIO (Serie A) – Pisa-Juventus (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport 251, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)
20.45 RUGBY (United Rugby Championship) – Munster-Leinster (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)
21.00 CALCIO (Coppa d’Africa) – Nigeria-Tunisia (diretta tv su Sportitalia; diretta streaming su sportitalia.it)
21.00 CALCIO A 5 (Serie A) – Napoli Futsal-Came Treviso (diretta streaming sul canale YouTube di Divisione Calcio a 5)
23.00 BASKET (NBA) – Sacramento Kings-Dallas Mavericks (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket; diretta streaming su Sky Go, NOW)
23.45 FOOTBALL AMERICANO (NCAA Bowl) – San Diego State-North Texas (diretta streaming su DAZN)