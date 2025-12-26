Coppa del MondoSci AlpinoSport in tvSport Invernali
Startlist superG Livigno 2025: orario, tv, streaming, pettorali degli italiani
Sabato 27 dicembre si disputerà il superG maschile di Livigno, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. Dopo gli impegni in Val Gardena e in Alta Badia, a cui sono seguiti alcuni giorni di riposo coincisi con Natale e Santo Stefano, il Circo Bianco tornerà a essere protagonista con l’ultima gara dell’anno solare: esordio assoluto per questa pista, che per l’occasione ha preso il posto della Stelvio di Bormio, riservata in vista delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Appuntamento alle ore 11.30.
L’Italia insegue il risultato di lusso con Dominik Paris, Mattia Casse, Guglielmo Bosca, Giovanni Franzoni e Florian Schieder, reduci da eccellenti riscontri nelle gare veloci della scorsa settimana in Val Gardena. Il grande favorito della vigilia resta comunque lo svizzero Marco Odermatt, che dovrà fare i conti con i suoi connazionali Stefan Rogentin, Franjo Von Allmen e Alexis Monney e gli austriaci Vincent Kriechmayr, Raphael Haaser, Lukas Feurstein.
Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming, la startlist del superG maschile di Livigno, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. La gara sarà trasmessa in diretta tv su Rai 2, prevista la diretta streaming su Rai Play, Eurosport 1, Discovery+, DAZN; garantita la diretta live testuale su OA Sport.
CALENDARIO SUPERG MASCHILE LIVIGNO
Sabato 27 dicembre
Ore 11.30 SuperG maschile a Livigno – Diretta tv su Rai 2
PROGRAMMA SUPERG MASCHILE LIVIGNO: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING
Diretta tv: Rai 2, gratis e in chiaro.
Diretta streaming: Rai Play, gratis; Eurosport 1, Discovery+, DAZN, per gli abbonati.
Diretta Live testuale: OA Sport.
STARTLIST SUPERG MASCHILE LIVIGNO
1 194858 ALLEGRE Nils 1994 FRA Salomon
2 422310 SEJERSTED Adrian Smiseth 1994 NOR Atomic
3 54371 BABINSKY Stefan 1996 AUT Head
4 54320 SCHWARZ Marco 1995 AUT Atomic
5 104537 ALEXANDER Cameron 1997 CAN Rossignol
6 53980 KRIECHMAYR Vincent 1991 AUT Head
7 54445 HAASER Raphael 1997 AUT Atomic
8 54628 FEURSTEIN Lukas 2001 AUT Head
9 291459 PARIS Dominik 1989 ITA Nordica
10 512408 MONNEY Alexis 2000 SUI Stoeckli
11 512038 ROGENTIN Stefan 1994 SUI Fischer
12 512471 VON ALLMEN Franjo 2001 SUI Head
13 6290845 BOSCA Guglielmo 1993 ITA Head
14 990081 CASSE Mattia 1990 ITA Rossignol
15 512269 ODERMATT Marco 1997 SUI Stoeckli
16 104531 CRAWFORD James 1997 CAN Head
17 151238 ZABYSTRAN Jan 1998 CZE Kaestle
18 53975 HEMETSBERGER Daniel 1991 AUT Fischer
19 6530319 COCHRAN-SIEGLE Ryan 1992 USA Head
20 6293831 FRANZONI Giovanni 2001 ITA Rossignol
21 561310 HROBAT Miha 1995 SLO Atomic
22 293006 INNERHOFER Christof 1984 ITA Rossignol
23 934643 GOLDBERG Jared 1991 USA Rossignol
24 104468 READ Jeffrey 1997 CAN Atomic
25 6190176 BAILET Matthieu 1996 FRA Head
26 51215 BAUMANN Romed 1986 GER Salomon
27 422139 KILDE Aleksander Aamodt 1992 NOR Atomic
28 6532084 RADAMUS River 1998 USA Rossignol
29 6532123 NEGOMIR Kyle 1998 USA Atomic
30 511896 MURISIER Justin 1992 SUI Head
31 512182 MEILLARD Loic 1996 SUI Rossignol
32 202762 JOCHER Simon 1996 GER Head
33 194298 GIEZENDANNER Blaise 1991 FRA Atomic
34 501987 MONSEN Felix 1994 SWE Atomic
35 54438 PLOIER Andreas 1997 AUT Fischer
36 104539 SEGER Riley 1997 CAN Rossignol
37 6294207 ABBRUZZESE Marco 2002 ITA Head
38 6191334 ELEZI CANNAFERINA Alban 2003 FRA Rossignol
39 54733 WIESER Vincent 2002 AUT Salomon
40 54481 TRANINGER Manuel 1998 AUT Atomic
41 6190726 FRESQUET Adrien 1999 FRA Head
42 6293445 ALLIOD Benjamin Jacques 2000 ITA Rossignol
43 6530104 BENNETT Bryce 1992 USA Fischer
44 180877 LEHTO Elian 2000 FIN Fischer
45 6291625 SCHIEDER Florian 1995 ITA Atomic
46 512527 MIGGIANO Alessio 2002 SUI Head
47 104272 SEGER Brodie 1995 CAN Atomic
48 54538 RIESER Stefan 1999 AUT Atomic
49 512228 KOHLER Marco 1997 SUI Stoeckli
50 6191056 DUCROS Leo 2001 FRA Atomic
51 6531520 MORSE Sam 1996 USA Fischer
52 6190459 ALPHAND Sam 1997 FRA Rossignol
53 203096 VOGT Luis 2002 GER Rossignol
54 6294638 PERATHONER Max 2003 ITA Salomon
55 110324 von APPEN Henrik 1994 CHI Head
56 180904 TAPANAINEN Jaakko 2002 FIN Atomic
57 6190179 ALPHAND Nils 1996 FRA Head
58 350095 PFIFFNER Marco 1994 LIE Salomon
59 221053 STEUDLE Roy-Alexander 1993 GBR Atomic
60 6294859 LOCHMANN Tommy 2004 CZE
61 6532882 PERKINS Tanner 2001 USA
62 202883 GRAMMEL Anton 1998 GER Head