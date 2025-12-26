Coppa del MondoSci AlpinoSport in tvSport Invernali
Startlist gigante Semmering 2025: orario, tv, programma, streaming, pettorali delle italiane
Sabato 27 dicembre si disputerà il gigante femminile di Semmering, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. Si torna in pista dopo qualche giorno di pausa coinciso con Natale e Santo Stefano, le atlete si daranno battaglia tra le porte larghe in Austria per l’ultima gara dell’anno solare in questa specialità, a precedere lo slalom della domenica. Appuntamento alle ore 10.00 con la prima manche e alle ore 13.00 con la seconda.
La neozelandese Alice Robinson partirà con i favori del pronostico, ma si preannuncia una sfida decisamente interessante con la svedese Sara Hector, l’austriaca Julia Scheib e la norvegese Thea Louise Stjernesund, ma puntano in alto anche la croata Zrinka Ljutic, la statunitense Paula Moltzan, l’albanese Lara Colturi, la canadese Valerie Grenier e la svizzera Camille Rast.Si attende una risposta della statunitense Mikaela Shiffrin in gigante e la tedesca Emma Aicher inseguirà punti importanti in ottica classifica generale.
L’Italia si affiderà in particolar modo a Sofia Goggia, reduce dalla vittoria nel superG della Val d’Isere e desiderosa di dire la sua anche in gigante. Proveranno a rientrare tra le migliori 30 anche Asja Zenere, Lara Della Mea, Giorgia Collomb e Alice Pazzaglia, ma attenzione anche alla debuttante Anna Trocker: la 17enne scenderà con il numero 63 e sarà chiamata a un compito arduo per superare il taglio nella sua prima prova nel massimo circuito internazionale itinerante.
Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming, la startlist del gigante femminile di Semmering, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. La prima manche sarà trasmessa in diretta tv su Rai 2, mentre la seconda sarà visibile su RaiSportHD; prevista la diretta streaming su Rai Play, Eurosport 1, Discovery+, DAZN; garantita la diretta live testuale su OA Sport.
CALENDARIO GIGANTE FEMMINILE SEMMERING
Sabato 27 dicembre
Ore 10.00 Gigante femminile a Semmering, prima manche – Diretta tv su Rai 2
Ore 13.00 Gigante femminile a Semmering, seconda manche – Diretta tv su RaiSportHD
PROGRAMMA GIGANTE SEMMERING: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING
Diretta tv: Rai 2 per la prima manche e RaiSportHD per la seconda manche, gratis e in chiaro.
Diretta streaming: Rai Play, gratis; Eurosport 1, Discovery+, DAZN, per gli abbonati.
Diretta Live testuale: OA Sport.
STARTLIST GIGANTE FEMMINILE SEMMERING
1 56416 SCHEIB Julia 1998 AUT Rossignol
2 426193 STJERNESUND Thea Louise 1996 NOR Rossignol
3 805009 COLTURI Lara 2006 ALB Blizzard
4 506399 HECTOR Sara 1992 SWE Head
5 539909 MOLTZAN Paula 1994 USA Rossignol
6 415232 ROBINSON Alice 2001 NZL Salomon
7 385116 LJUTIC Zrinka 2004 CRO Atomic
8 206355 DUERR Lena 1991 GER Head
9 6535237 SHIFFRIN Mikaela 1995 USA Atomic
10 435334 GASIENICA-DANIEL Maryna 1994 POL Atomic
11 6535773 O BRIEN Nina 1997 USA Rossignol
12 426100 HOLTMANN Mina Fuerst 1995 NOR Atomic
13 107613 GRENIER Valerie 1996 CAN Rossignol
14 516562 RAST Camille 1999 SUI Head
15 108461 RICHARDSON Britt 2003 CAN Dynastar
16 298323 GOGGIA Sofia 1992 ITA Atomic
17 516280 HOLDENER Wendy 1993 SUI Head
18 56388 LIENSBERGER Katharina 1997 AUT Rossignol
19 426257 LIE Kajsa Vickhoff 1998 NOR Head
20 507168 AICHER Emma 2003 GER Head
21 6536392 HURT A.J. 2000 USA Head
22 56217 BRUNNER Stephanie 1994 AUT Head
23 197616 ALPHAND Estelle 1995 SWE Head
24 299363 ZENERE Asja 1996 ITA Salomon
25 6295075 DELLA MEA Lara 1999 ITA Fischer
26 197651 DIREZ Clara 1995 FRA Dynastar
27 565401 BUCIK JOGAN Ana 1993 SLO Salomon
28 56174 HAASER Ricarda 1993 AUT Salomon
29 426486 SYLVESTER-DAVIK Madeleine 2005 NOR Atomic
30 56392 GRITSCH Franziska 1997 AUT Blizzard
31 6537468 BOCOCK Elisabeth 2005 USA Rossignol
32 56517 ASTNER Nina 2000 AUT Atomic
33 516407 KASPER Vanessa 1996 SUI Head
34 507011 LOEVBLOM Hilma 2000 SWE Head
35 206793 DORIGO Fabiana 1998 GER Atomic
36 108420 FORGET Arianne 2003 CAN Atomic
37 6295835 PAZZAGLIA Alice 2002 ITA Rossignol
38 6296778 COLLOMB Giorgia 2006 ITA Rossignol
39 325119 GIM Sohui 1996 KOR
40 6537025 BOCOCK Mary 2003 USA Rossignol
41 516813 PILLER Sue 2005 SUI Atomic
42 56673 OLIVIER Victoria 2004 AUT Head
43 507109 ARONSSON ELFMAN Hanna 2002 SWE Rossignol
44 35222 BARUZZI FARRIOL Francesca 1998 ARG Rossignol
45 185475 PYKALAINEN Erika 2001 FIN Atomic
46 6295276 STEINMAIR Laura 2000 ITA Fischer
47 516753 GROB Stefanie 2004 SUI Rossignol
48 108077 GRAY Cassidy 2001 CAN Atomic
49 6295352 GHISALBERTI Ilaria 2000 ITA Head
50 56669 BUERGLER Viktoria 2004 AUT Salomon
51 197956 CERUTTI Camille 1998 FRA Atomic
52 207023 FRITZ Jana 2005 GER Nordica
53 6296380 POMARE Ambra 2004 ITA Rossignol
54 285021 SZOLLOS Noa 2003 ISR Kaestle
55 198016 ESCANE Doriane 1999 FRA Head
56 56723 RIEDERER Elena 2005 AUT Blizzard
57 705499 JANCOVA Rebeka 2003 SVK Kaestle
58 108336 LAMONTAGNE Justine 2002 CAN Rossignol
59 6537255 MORITZ Kjersti 2004 USA Fischer
60 56698 RINGS-WANNER Valentina 2005 AUT Rossignol
61 516268 WILD Simone 1993 SUI Fischer
62 198164 CHEVRIER Marion 2001 FRA Atomic
63 6297347 TROCKER Anna 2008 ITA Salomon
64 565488 TOMSIC Nika 2000 SLO Head
65 485802 TKACHENKO Ekaterina 1995 AIN Atomic
66 516744 ZURBRIGGEN Anina 2003 BUL Rossignol