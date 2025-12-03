Sport in tv oggi (mercoledì 3 dicembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi mercoledì 3 dicembre ci aspetta una giornata ricca di sport. Riflettori puntati sugli Europei di nuoto in vasca corta, che proporranno la seconda giornata di gare. La Coppa del Mondo di biathlon regalerà l’individuale maschile a Oestersund, mentre la Coppa del Mondo di sci alpino offrirà la seconda prova cronometrata della discesa libera maschile a Beaver Creek.

Da seguire gli impegni di Milano e Scandicci nella Champions League di volley femminile e della Pro Recco nella Champions League di pallanuoto, senza dimenticarsi della Superlega di volley maschile, della Serie A1 di basket femminile e della Serie A di pallanuoto femminile. Interessante proposta per gli amanti del calcio con la Coppa Italia, la Serie C e la Premier League inglese.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi mercoledì 3 dicembre, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Mercoledì 3 dicembre

05.00 BADMINTON (BWF World Tour) – Guwahati Masters (diretta streaming su BWF Tv)

10.00 NUOTO – Europei in vasca corta, batterie (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play)

13.30 PALLANUOTO FEMMINILE (Serie A1) – Bogliasco-Cosenza (non è prevista diretta tv/streaming)

14.00 SNOOKER – UK Championship, secondo turno (diretta streaming su Eurosport 1, Discovery+, DAZN)

15.00 CALCIO (Coppa Italia, ottavi di finale) – Atalanta-Genoa (diretta tv su Italia 1; diretta streaming su Mediaset Infinity)

15.00 PALLANUOTO FEMMINILE (Serie A1) – Ekipe Orizzonte Catania-Trieste (non è prevista diretta tv/streaming)

15.30 BIATHLON (Coppa del Mondo) – Individuale maschile a Oestersund (diretta streaming su Eurosport 2, Discovery+, DAZN)

16.00 VOLLEY FEMMINILE (Champions League) – Zeren Spor Ankara-LKS Lodz (diretta streaming su Euro Volley Tv, DAZN)

16.30 BASKET FEMMINILE (Serie A1) – Sassari-Sesto San Giovanni (diretta streaming su Flima Tv)

17.30 CALCIO (Serie C) – Casertana-Atalanta U23 (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.00 CALCIO (Coppa Italia, ottavi di finale) – Napoli-Cagliari (diretta tv su Italia 1; diretta streaming su Mediaset Infinity)

18.30 CALCIO (Serie C) – Dolomiti Bellunesi-Inter U23 (diretta tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 PALLANUOTO (Champions League) – Jadran-Pro Recco (diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW, European Aquatics Tv)

19.00 CALCIO (Liga spagnola) – Athletic Bilbao-Real Madrid (diretta streaming su DAZN)

19.00 VOLLEY FEMMINILE (Champions League) – Zeleznicar-Milano (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW, Euro Volley Tv, DAZN)

19.00 NUOTO – Europei in vasca corta, semifinali e finali (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play)

19.15 SCI ALPINO (Coppa del Mondo) – Discesa libera maschile a Beaver Creek, seconda prova cronometrata (non è prevista diretta tv/streaming)

20.00 VOLLEY FEMMINILE (Champions League) – Volero Le Cannet-Scandicci (diretta tv su Sky Sport Mix; diretta streaming su Sky Go, NOW, Euro Volley Tv, DAZN)

20.00 VOLLEY FEMMINILE (Champions League) – Benfica-Budowlani Lodz (diretta streaming su Euro Volley Tv, DAZN)

20.00 VOLLEY FEMMINILE (CEV Cup, ritorno sedicesimi di finale) – Chieri-Vasas Budapest (non è prevista diretta tv/streaming)

20.00 VOLLEY FEMMINILE (Challenge Cup, ritorno sedicesimi di finale) – Vallefoglia-AEK Atene (non è prevista diretta tv/streaming)

20.00 VOLLEY (Serie A2) – Due partite: Prata di Pordenone-Porto Viro, Ravenna-Brescia (diretta streaming su DAZN)

20.00 BASKET FEMMINILE (Serie A1) – Due partite: Roseto-San Martino, Schio-Tortona (diretta streaming su Flima Tv)

20.00 PALLANUOTO FEMMINILE (Serie A1) – Roma-Rapallo (non è prevista diretta tv/streaming)

20.30 VOLLEY (Superlega) – Due partite: Piacenza-Padova, Verona-Cisterna (diretta streaming su VBTV)

20.30 VOLLEY (Superlega) – Due partite: Grottazzolina-Perugia, Trento-Modena (diretta streaming su VBTV, DAZN)

20.30 VOLLEY (Serie A2) – Quattro partite: Cantù-Catania, Macerata-Siena, Aversa-Sorrento, Fano-Pineto (diretta streaming su DAZN)

20.30 BASKET FEMMINILE (Serie A1) – Due partite: Brixia-Battipaglia, Broni-Venezia (diretta streaming su Flima Tv)

20.30 PALLANUOTO (Champions League) – Tre partite: Olympiacos-Vasas Budapest, Radnicki-Mladost, Sabadella-Hannover (diretta streaming su European Aquatics Tv)

20.30 CALCIO (Premier League) – Arsenal-Brentford (diretta tv su Sky Sport Uno; diretta streaming su Sky Go, NOW)

20.30 CALCIO (Premier League) – Brighton-Aston Villa (diretta tv su Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW)

20.30 CALCIO (Premier League) – Burnley-Crystal Palace (diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go, NOW)

20.30 CALCIO (Premier League) – Wolverhampton-Nottingham Forest (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go, NOW)

20.45 VOLLEY (Superlega) – Monza-Civitanova (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, VBTV)

20.45 CALCIO (Deutscher Pokal, ottavi di finale) – Union Berlino-Bayern Monaco (diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW)

20.45 CALCIO (Premiership scozzese) – Dundee United-Glasgow Rangers (diretta streaming su Como Tv)

21.00 CALCIO (Coppa Italia, ottavi di finale) – Inter-Venezia (diretta tv su Italia 1; diretta streaming su Mediaset Infinity)

21.15 CALCIO (Premier League) – Leeds-Chelsea (diretta tv su Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW)

21.15 CALCIO (Premier League) – Liverpool-Sunderland (diretta tv su Sky Sport Calcio; diretta streaming su Sky Go, NOW)