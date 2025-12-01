Dove vedere in tv gli Europei di nuoto in vasca corta 2025: orari giornalieri, programma, streaming

Da domani al 7 dicembre gli Europei di nuoto in vasca corta a Lublino (Polonia) terranno banco in chiusura di questo 2025. L’ultimo evento di spicco dell’annata susciterà l’interesse degli appassionati e ci si chiede che cosa saprà fare la Nazionale italiana, desiderosa di confermarsi ai massimi livelli, come accaduto nelle ultime edizioni della rassegna continentale in piscina da 25 metri.

I nostri portacolori hanno conquistato nella storia della manifestazione 264 medaglie (82 ori, 96 argenti, e 86 bronzi), di cui 7 ori, 12 argenti e 3 bronzi nell’ultima edizione di Otopeni 2023, piazzandosi al secondo posto nel medagliere (assente la Russia) alle spalle della Gran Bretagna (9-8-6) che ha vinto anche il Len Trophy con 816 punti contro gli 810 della Nazionale.

Fari puntati su Simone Cerasuolo (campione del mondo nei 50 rana in vasca lunga), Thomas Ceccon (argento nei 100 dorso e bronzo nei 50 farfalla a Singapore), Simona Quadarella (argento nei 1500 stile libero nei Mondiali di quest’estate) e Nicolò Martinenghi (argento nei 100 rana iridati in lunga). Spazio poi alle nuove proposte guidate da Carlos D’Ambrosio e Sara Curtis, con la 14enne Alessandra Mao che prenderà parte per la prima volta a una competizione seniores.

Gli Europei in vasca corta, in programma dal 2 al 7 dicembre, andranno in scena a Lublino (Polonia). La copertura televisiva della rassegna continentale nella piscina da 25 metri polacca sarà garantita dalla RaiSport HD per le sessioni mattutine e serali; in streaming su RaiPlay. OA Sport vi offrirà le DIRETTE LIVE testuali dell’evento nei giorni previsti.

CALENDARIO EUROPEI VASCA CORTA 2025

MARTEDÌ 2 DICEMBRE

Batterie – Ore 10:00

400 stile libero donne

400 stile libero uomini

50 farfalla donne

50 farfalla uomini

100 rana donne

100 rana uomini

200 dorso donne

200 dorso uomini

4×50 stile libero donne

4×50 stile libero uomini

Finali e semifinali – Ore 19:00

400 stile libero donne – finale

400 stile libero uomini – finale

50 farfalla donne – semifinali

50 farfalla uomini – semifinali

100 rana donne – semifinali

100 rana uomini – semifinali

200 dorso donne – semifinali

200 dorso uomini – semifinali

4×50 stile libero donne – finale

4×50 stile libero uomini – finale

MERCOLEDÌ 3 DICEMBRE

Batterie – Ore 10:00

100 misti uomini

100 misti donne

200 stile libero uomini

200 stile libero donne

4×50 misti mista

1500 stile libero uomini

Finali e semifinali – Ore 19:00

50 farfalla donne – finale

50 farfalla uomini – finale

200 dorso donne – finale

200 dorso uomini – finale

200 stile libero donne – semifinali

200 stile libero uomini – semifinali

100 rana donne – finale

100 rana uomini – finale

100 misti donne – semifinali

100 misti uomini – semifinali

4×50 misti mista – finale

GIOVEDÌ 4 DICEMBRE

Batterie – Ore 10:00

100 farfalla donne

100 farfalla uomini

200 rana donne

200 rana uomini

100 dorso donne

100 dorso uomini

800 stile libero donne

4×50 stile libero mista

Finali e semifinali – Ore 19:00

100 misti donne – finale

100 misti uomini – finale

1500 stile libero uomini – finale

200 rana donne – semifinali

200 rana uomini – semifinali

100 dorso donne – semifinali

100 dorso uomini – semifinali

200 stile libero donne – finale

200 stile libero uomini – finale

100 farfalla donne – semifinali

100 farfalla uomini – semifinali

4×50 stile libero mista – finale

VENERDÌ 5 DICEMBRE

Batterie – Ore 10:00

200 misti donne

200 misti uomini

800 stile libero uomini

100 stile libero donne

100 stile libero uomini

Finali e semifinali – Ore 19:00

100 dorso donne – finale

100 dorso uomini – finale

200 rana donne – finale

200 rana uomini – finale

800 stile libero donne – finale

100 farfalla donne – finale

100 farfalla uomini – finale

200 misti donne – semifinali

200 misti uomini – semifinali

100 stile libero donne – semifinali

100 stile libero uomini – semifinali

SABATO 6 DICEMBRE

Batterie – Ore 10:00

50 dorso donne

50 dorso uomini

50 rana donne

50 rana uomini

50 stile libero donne

50 stile libero uomini

200 farfalla donne

200 farfalla uomini

1500 stile libero donne

Finali e semifinali – Ore 19:00

50 stile libero donne – semifinali

50 stile libero uomini – semifinali

200 misti donne – finale

200 misti uomini – finale

800 stile libero uomini – finale

200 farfalla donne – semifinali

200 farfalla uomini – semifinali

50 dorso donne – semifinali

50 dorso uomini – semifinali

50 rana donne – semifinali

50 rana uomini – semifinali

100 stile libero donne – finale

100 stile libero uomini – finale

DOMENICA 7 DICEMBRE

Batterie – Ore 10:00

400 misti donne

400 misti uomini

4×50 misti donne

4×50 misti uomini

Finali e semifinali – Ore 19:00

50 dorso donne – finale

50 dorso uomini – finale

50 rana donne – finale

50 rana uomini – finale

50 stile libero donne – finale

50 stile libero uomini – finale

200 farfalla donne – finale

200 farfalla uomini – finale

1500 stile libero donne – finale

400 misti donne – finale

400 misti uomini – finale

4×50 misti donne – finale

4×50 misti uomini – finale

PROGRAMMA EUROPEI NUOTO VASCA CORTA 2025: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: RaiSport HD

Diretta streaming: RaiPlay

Diretta testuale: OA Sport