NuotoSport in tv
Dove vedere in tv gli Europei di nuoto in vasca corta 2025: orari giornalieri, programma, streaming
Da domani al 7 dicembre gli Europei di nuoto in vasca corta a Lublino (Polonia) terranno banco in chiusura di questo 2025. L’ultimo evento di spicco dell’annata susciterà l’interesse degli appassionati e ci si chiede che cosa saprà fare la Nazionale italiana, desiderosa di confermarsi ai massimi livelli, come accaduto nelle ultime edizioni della rassegna continentale in piscina da 25 metri.
I nostri portacolori hanno conquistato nella storia della manifestazione 264 medaglie (82 ori, 96 argenti, e 86 bronzi), di cui 7 ori, 12 argenti e 3 bronzi nell’ultima edizione di Otopeni 2023, piazzandosi al secondo posto nel medagliere (assente la Russia) alle spalle della Gran Bretagna (9-8-6) che ha vinto anche il Len Trophy con 816 punti contro gli 810 della Nazionale.
Fari puntati su Simone Cerasuolo (campione del mondo nei 50 rana in vasca lunga), Thomas Ceccon (argento nei 100 dorso e bronzo nei 50 farfalla a Singapore), Simona Quadarella (argento nei 1500 stile libero nei Mondiali di quest’estate) e Nicolò Martinenghi (argento nei 100 rana iridati in lunga). Spazio poi alle nuove proposte guidate da Carlos D’Ambrosio e Sara Curtis, con la 14enne Alessandra Mao che prenderà parte per la prima volta a una competizione seniores.
Gli Europei in vasca corta, in programma dal 2 al 7 dicembre, andranno in scena a Lublino (Polonia). La copertura televisiva della rassegna continentale nella piscina da 25 metri polacca sarà garantita dalla RaiSport HD per le sessioni mattutine e serali; in streaming su RaiPlay. OA Sport vi offrirà le DIRETTE LIVE testuali dell’evento nei giorni previsti.
CALENDARIO EUROPEI VASCA CORTA 2025
MARTEDÌ 2 DICEMBRE
Batterie – Ore 10:00
400 stile libero donne
400 stile libero uomini
50 farfalla donne
50 farfalla uomini
100 rana donne
100 rana uomini
200 dorso donne
200 dorso uomini
4×50 stile libero donne
4×50 stile libero uomini
Finali e semifinali – Ore 19:00
400 stile libero donne – finale
400 stile libero uomini – finale
50 farfalla donne – semifinali
50 farfalla uomini – semifinali
100 rana donne – semifinali
100 rana uomini – semifinali
200 dorso donne – semifinali
200 dorso uomini – semifinali
4×50 stile libero donne – finale
4×50 stile libero uomini – finale
MERCOLEDÌ 3 DICEMBRE
Batterie – Ore 10:00
100 misti uomini
100 misti donne
200 stile libero uomini
200 stile libero donne
4×50 misti mista
1500 stile libero uomini
Finali e semifinali – Ore 19:00
50 farfalla donne – finale
50 farfalla uomini – finale
200 dorso donne – finale
200 dorso uomini – finale
200 stile libero donne – semifinali
200 stile libero uomini – semifinali
100 rana donne – finale
100 rana uomini – finale
100 misti donne – semifinali
100 misti uomini – semifinali
4×50 misti mista – finale
GIOVEDÌ 4 DICEMBRE
Batterie – Ore 10:00
100 farfalla donne
100 farfalla uomini
200 rana donne
200 rana uomini
100 dorso donne
100 dorso uomini
800 stile libero donne
4×50 stile libero mista
Finali e semifinali – Ore 19:00
100 misti donne – finale
100 misti uomini – finale
1500 stile libero uomini – finale
200 rana donne – semifinali
200 rana uomini – semifinali
100 dorso donne – semifinali
100 dorso uomini – semifinali
200 stile libero donne – finale
200 stile libero uomini – finale
100 farfalla donne – semifinali
100 farfalla uomini – semifinali
4×50 stile libero mista – finale
VENERDÌ 5 DICEMBRE
Batterie – Ore 10:00
200 misti donne
200 misti uomini
800 stile libero uomini
100 stile libero donne
100 stile libero uomini
Finali e semifinali – Ore 19:00
100 dorso donne – finale
100 dorso uomini – finale
200 rana donne – finale
200 rana uomini – finale
800 stile libero donne – finale
100 farfalla donne – finale
100 farfalla uomini – finale
200 misti donne – semifinali
200 misti uomini – semifinali
100 stile libero donne – semifinali
100 stile libero uomini – semifinali
SABATO 6 DICEMBRE
Batterie – Ore 10:00
50 dorso donne
50 dorso uomini
50 rana donne
50 rana uomini
50 stile libero donne
50 stile libero uomini
200 farfalla donne
200 farfalla uomini
1500 stile libero donne
Finali e semifinali – Ore 19:00
50 stile libero donne – semifinali
50 stile libero uomini – semifinali
200 misti donne – finale
200 misti uomini – finale
800 stile libero uomini – finale
200 farfalla donne – semifinali
200 farfalla uomini – semifinali
50 dorso donne – semifinali
50 dorso uomini – semifinali
50 rana donne – semifinali
50 rana uomini – semifinali
100 stile libero donne – finale
100 stile libero uomini – finale
DOMENICA 7 DICEMBRE
Batterie – Ore 10:00
400 misti donne
400 misti uomini
4×50 misti donne
4×50 misti uomini
Finali e semifinali – Ore 19:00
50 dorso donne – finale
50 dorso uomini – finale
50 rana donne – finale
50 rana uomini – finale
50 stile libero donne – finale
50 stile libero uomini – finale
200 farfalla donne – finale
200 farfalla uomini – finale
1500 stile libero donne – finale
400 misti donne – finale
400 misti uomini – finale
4×50 misti donne – finale
4×50 misti uomini – finale
PROGRAMMA EUROPEI NUOTO VASCA CORTA 2025: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING
Diretta tv: RaiSport HD
Diretta streaming: RaiPlay
Diretta testuale: OA Sport