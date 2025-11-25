BiathlonSport Invernali
Coppa del Mondo biathlon Oestersund 2025: programma, orari, tv, streaming
Da sabato 29 novembre a domenica 7 dicembre si disputerà la prima tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di biathlon: ad Oestersund, in Svezia, saranno in programma le staffette, sia di genere che miste, le individuali, le sprint e gli inseguimenti.
Le staffette di genere si disputeranno sabato 29 novembre, mentre quelle miste andranno in scena domenica 30. Dopo un giorno di riposo si ripartirà con le individuali, in programma martedì 2 e mercoledì 3 dicembre. Dopo un altro giorno di stop saranno in calendario le sprint, previste venerdì 5 e sabato 6, e gli inseguimenti, che si correranno entrambi domenica 7.
Le gare della tappa di Oestersund, in Svezia, della Coppa del Mondo 2025-2026 di biathlon non saranno trasmesse in diretta tv, ma saranno fruibili in diretta streaming su discovery+, Eurosport (canali precisi da definire) e DAZN, infine la diretta live testuale sarà disponibile su OA Sport.
CALENDARIO COPPA DEL MONDO BIATHLON 2025-2026
Oestersund (Svezia)
Sabato 29 novembre
13:15 Staffetta 4×6 km femminile
16:55 Staffetta 4×7.5 km maschile
Domenica 30 novembre
14:00 Staffetta single mixed
16:40 Staffetta mista
Martedì 2 dicembre
15:30 15 km individuale femminile
Mercoledì 3 dicembre
15:30 20 km individuale maschile
Venerdì 5 dicembre
16:00 7.5 km sprint femminile
Sabato 6 dicembre
16:30 10 km sprint maschile
Domenica 7 dicembre
13:15 10 km inseguimento femminile
15:20 12.5 km inseguimento maschile
PROGRAMMA COPPA DEL MONDO BIATHLON 2024-2025: COME VEDERLA IN TV E STREAMING
Diretta tv: non prevista.
Diretta streaming: discovery+, Eurosport (canali precisi da definire), DAZN.
Diretta Live testuale: OA Sport.