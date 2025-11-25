Seguici su
BiathlonSport Invernali

Coppa del Mondo biathlon Oestersund 2025: programma, orari, tv, streaming

Pubblicato

2 minuti fa

il

Dorothea Wierer
Dorothea Wierer / Federico Angiolini

Da sabato 29 novembre a domenica 7 dicembre si disputerà la prima tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di biathlon: ad Oestersund, in Svezia, saranno in programma le staffette, sia di genere che miste, le individuali, le sprint e gli inseguimenti.

Le staffette di genere si disputeranno sabato 29 novembre, mentre quelle miste andranno in scena domenica 30. Dopo un giorno di riposo si ripartirà con le individuali, in programma martedì 2 e mercoledì 3 dicembre. Dopo un altro giorno di stop saranno in calendario le sprint, previste venerdì 5 e sabato 6, e gli inseguimenti, che si correranno entrambi domenica 7.

Le gare della tappa di Oestersund, in Svezia, della Coppa del Mondo 2025-2026 di biathlon non saranno trasmesse in diretta tv, ma saranno fruibili in diretta streaming su discovery+, Eurosport (canali precisi da definire) e DAZN, infine la diretta live testuale sarà disponibile su OA Sport.

CALENDARIO COPPA DEL MONDO BIATHLON 2025-2026

Oestersund (Svezia)

Sabato 29 novembre
13:15 Staffetta 4×6 km femminile
16:55 Staffetta 4×7.5 km maschile

Domenica 30 novembre
14:00 Staffetta single mixed
16:40 Staffetta mista

Martedì 2 dicembre
15:30 15 km individuale femminile

Mercoledì 3 dicembre
15:30 20 km individuale maschile

Venerdì 5 dicembre
16:00 7.5 km sprint femminile

Sabato 6 dicembre
16:30 10 km sprint maschile

Domenica 7 dicembre
13:15 10 km inseguimento femminile
15:20 12.5 km inseguimento maschile

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO BIATHLON 2024-2025: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: discovery+, Eurosport (canali precisi da definire), DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport.

