LIVE Zeleznicar Lajkovac-Milano, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: trasferta non semplice in Serbia

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE scritta della sfida di Champions League femminile di Volley 2025-2026 che vede di fronte le serbe dello Zeleznicar Lajkovac opposte alla Vero Volley Milano, incontro che partirà alle ore 19:00!

Il terzo raggruppamento della manifestazione continentale vede le milanesi di Paola Egonu, le grandi favorite della vigilia, a quota 3 punti al pari dell’Eczacibasi che però ieri ha clamorosamente perso contro l’Olympiako. L’obiettivo non è solo qualificarsi nelle prime due posizioni, ma farlo davanti a tutte per saltare le forche caudine del turno di ottavi di finale, che Milano salterebbe in caso di vittoria e contro lo Zeleznicar, e contro le turche nell’ultima giornata del gruppo C.

Contro le greche dell’Olympiacos coach Lavarini ha fatto ampio turnover, faticando però solamente nel secondo parziale e non lasciandone per strada. Oggi dovrebbero essere impegnate tutte le fuoriclasse che il coach meneghino ha a disposizione, ad eccezione dell’ultimo grande colpo di mercato: la cinese Li Yingying non dovrebbe vedere il campo prima del 14 dicembre, stando alle ipotesi fatte.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la Diretta LIVE testuale della sfida di Champions League femminile di Volley 2025-2026 che vede di fronte le serbe dello Zeleznicar Lajkovac opposte alla Vero Volley Milano. Incontro al via a partire dalle ore 19.00, vi aspettiamo!