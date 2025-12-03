LIVE Nuoto, Europei vasca corta 2025 in DIRETTA: Cerasuolo e Martinenghi all’attacco, Mora e Di Pietro mine vaganti

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata di gare degli Europei 2025 di nuoto in vasca corta a Lublino in Polonia. Prosegue l’Europeo in vasca corta con tanti azzurri in gara e con buone possibilità di muovere il medagliere in questa seconda giornata di competizioni. Come ogni giorno si parte alle 10.00 con la sessione delle batterie e dalle 19.00 si disputano semifinali e finali.

La seconda giornata degli Europei di Lublino si apre con una mattinata intensa, importante per molte ambizioni italiane. È un programma che entra nel vivo e che misura la profondità della nazionale, sospesa tra certezze consolidate e giovani che cercano spazio sin dalle batterie. Un crocevia che può orientare il cammino azzurro nella rassegna continentale.

Nei 100 misti uomini i riflettori tricolori sono tutti su Alberto Razzetti, accreditato del 52″67 e inserito in una delle batterie centrali più competitive. L’azzurro dovrà gestire una gara che promette ritmi altissimi già al mattino, con avversari come Ponti, Grousset, Knedla, Gigler e Miljenic: serviranno precisione e lucidità per centrare una semifinale tutt’altro che scontata. Nei 100 misti donne la corsia italiana è doppia e molto qualificata, con Anita Gastaldi e Costanza Cocconcelli attese in una batteria di livello assoluto che comprende Steenbergen, Gorbenko e Walshe. Gastaldi – forte del suo 1’00″63 – ha concrete possibilità di entrare tra le migliori sedici, mentre Cocconcelli (59″32) avrà margine per sfruttare subacquee e virate per restare nel treno delle big. È una delle gare più tecniche e rapide della sessione.

Il focus principale della mattinata passa però dai 200 stile libero uomini, dove l’Italia si presenta con un trio di grande interesse: Manuel Frigo, Carlos D’Ambrosio, Filippo Megli e Marco De Tullio. Frigo nuota nella quinta batteria (1’44″79) e dovrà misurarsi con rivali come Martens, Lukminas e Loktev, in una corsa da interpretare con equilibrio per non bruciare energie preziose. Il livello sale ulteriormente nelle due batterie top: D’Ambrosio riparte dal suo straordinario 1’41″61, crono che lo colloca nel gruppo dei potenziali finalisti, e affronterà avversari come Henveaux, Hanson, Sieradzki e Castro Valle, con il britannico Duncan Scott favorito d’obbligo grazie al suo 1’39″83. Nell’ultima batteria ci saranno Megli (1’42″26) e De Tullio (1’43″99), entrambi chiamati a una prova di forza in mezzo a big del calibro di Miroslaw, McMillan, Nemeth e Pérez Godoy Brageli. Per la semifinale, realisticamente, sarà una sfida interna fra gli azzurri, a meno che D’Ambrosio non incappi in una controprestazione inattesa.

Le donne dei 200 stile libero propongono un’Italia divisa tra prospettive differenti: la giovanissima Alessandra Mao, che nuota in 1’58″01, e la più esperta Anna Chiara Mascolo, accreditata di 1’54″69 e inserita nella batteria più competitiva, quella delle grandi favorite. Anderson, Steenbergen, Pádár, Abraham, Colbert e Gose formano una lista di avversarie impressionante, ma la Mascolo ha caratteristiche adatte a restare nel gruppo e giocarsi la semifinale, mentre Mao punta a migliorare il proprio ranking internazionale senza particolari pressioni.

Spazio anche alla 4×50 misti mista: l’Italia, grazie alla profondità nei quattro stili ha tutto per centrare l’accesso alla finale e giocarsi le proprie carte nel pomeriggio. Molto dipenderà dalla precisione nelle frazioni e dall’equilibrio uomo/donna nelle scelte tecniche. Si chiude con i 1500 stile libero uomini, per la prima volta senza italiani al via dopo anni di presenza azzurra pesante nella specialità. L’eredità di Paltrinieri, Detti e Acerenza, oggi concentrati sulle acque libere, è difficile da raccogliere, e il movimento è in fase di ricostruzione. In corsia, intanto, si preannuncia una mattinata di altissimo livello con Wellbrock, Wiffen, Joly, il prodigio Tuncelli, Betlehem, Sarkany e Johansson: la finale si giocherà su tempi da podio mondiale.

Il pomeriggio offrirà le semifinali dei 100 misti e dei 200 stile libero, insieme alle finali dei 50 farfalla, dei 200 dorso, dei 100 rana e della 4×50 mista mixed, prime prove in grado di indirizzare il peso specifico dell’Italia in questo Europeo e capire chi saprà già cambiare passo nella corsa alle medaglie.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della seconda giornata di gare degli Europei 2025 di nuoto in vasca corta a Lublino in Polonia: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle 10.00 con la prima sessione dedicata alle batterie e dalle 19.00 è in programma la prima sessione di finali e semifinali. Buon divertimento!