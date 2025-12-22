Sofia Goggia guida la WCSL di superG davanti a Federica Brignone. Pirovano distante dalla top10

Sofia Goggia ha vinto il superG della Val d’Isere, riscattandosi dal grave errore commesso 24 ore prima nella discesa libera e conquistando il primo successo della stagione nella Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino. Per la fuoriclasse bergamasca si tratta della vittoria numero 27 in carriera nel circuito maggiore, l’ottava in supergigante (non trionfava in questa specialità dal 15 dicembre 2024 a Beaver Creek).

Con i 160 punti raccolti tra St.Moritz e Val d’Isere, Goggia occupa la seconda posizione nella Coppa del Mondo di superG a -20 dalla neozelandese Alice Robinson e con un vantaggio di 50 lunghezze sulla statunitense Lindsey Vonn. In questa graduatoria di specialità l’Italia piazza nella top10 anche Elena Curtoni quinta e Laura Pirovano decima, in assenza delle infortunate Federica Brignone e Marta Bassino.

Proiettandoci verso le prossime gare, con all’orizzonte il grande obiettivo dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, è interessante monitorare l’evoluzione della World Cup Starting List che determina le varie fasce di merito per l’assegnazione dei pettorali. Goggia è balzata in vetta alla WCSL di superG con 557 punti, subito davanti a Brignone (552) e alla svizzera Lara Gut-Behrami (542).

In realtà la stella elvetica ha già chiuso anzitempo la sua stagione per un grave infortunio, quindi non andrà considerata in questa classifica in ottica pettorali di partenza. La squadra azzurra può contare nella prima fascia di merito della WCSL di specialità anche Elena Curtoni sesta, mentre Laura Pirovano è attualmente distante dalla top10 attestandosi ad oggi in 16ma piazza.