Sofia Goggia: “Avevo tanto margine ma è bastato. Ieri ho pianto un’ora per l’errore in discesa”

Sofia Goggia si mette alle spalle la cocente delusione della discesa libera di ieri e trionfa nel supergigante della Val d’Isere, centrando il primo successo della stagione nella Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino. La fuoriclasse bergamasca ha disputato una prova solida, priva di sbavature, facendo la differenza nella seconda parte del tracciato e precedendo sul podio la neozelandese Alice Robinson e la statunitense Lindsey Vonn.

“Non sono stata strepitosa, perché nella parte alta ho tenuto tantissimo. Quando sono arrivata in fondo sapevo ancora una volta di aver sciato con tantissimo margine, però oggi è andata bene così ed è bastato, quindi portiamo a casa questa vittoria finalmente. Sono scesa tranquilla, sui miei appoggi, è bastato e va bene così, ma se fossi arrivata magari quarta o quinta sciando così non mi sarei stupita perché comunque avevo margine, soprattutto nelle curve sopra ero molto abbondante“, dichiara la Campionessa Olimpica di discesa a Pyeongchang 2018.

A proposito della sfida stellare con una leggenda del calibro di Lindsey Vonn: “Secondo me con la sveglia che ci ha suonato a St.Moritz dandoci un secondo a tutte nella prima discesa, siamo tutte costrette ad alzare il livello ed è bello che ci sia una persona così come lei. A livello di sci sai che devi spingere di più“.

“Ieri per me è stata una giornata emotivamente molto dura. Ho pianto per un’ora al pomeriggio per l’occasione buttata. Come ho scritto in alcuni messaggi: ‘Il dolore dell’oggi è la benzina del domani’. Arrivavo qui dai podi a St.Moritz, un buon inizio in velocità con una buona solidità. Poi ieri con quell’errore ho buttato via un’occasione d’oro, salvandomi comunque e arrivando ottava. Sono ripartita dal dolore di non essere riuscita ad esprimermi totalmente, e un po’ tutta la mia carriera è stata costellata da questa voglia di riscatto. Vincere oggi è bello. Al mio livello, per quello che è stato il percorso della mia carriera, se sei sul podio sei sempre contenta perché vuol dire che sei sempre lì, però vincere è ciò a cui ambisco perché so di poter stare su quel gradino del podio“, spiega Goggia ai microfoni della Rai.

Sulla programmazione delle prossime settimane in Coppa del Mondo: “Sicuramente i giganti di Semmering e Kranjska Gora li farò, poi nel mese di gennaio penso di concentrarmi sulla velocità quindi molto probabilmente salterò la tappa di Spindleruv Mlyn (24 gennaio, ndr) che anche logisticamente è molto pesante. Comunque step by step“.