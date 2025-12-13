Snowboardcross oggi in tv, Cervinia 2025: orario, programma, streaming

Andrà in onda oggi a Cervinia la giornata dedicata alla fase finale dello snowboardcross. La tappa italiana è la prima della Coppa del Mondo 2025-2026 e dopo le qualifiche andate in scena ieri, si assegneranno oggi i primi punti della classifica. Il programma partirà alle ore 11.30 con gli ottavi di finali maschili e femminili, con ben otto azzurri impegnati.

Le qualificazioni hanno infatti permesso ad Omar Visintin, Lorenzo Sommariva, Tommaso Leoni, Matteo Rezzoli e Filippo Ferrari di accedere all’ultimo atto e di giocarsi fino in fondo la vittoria. Visintin e Sommariva i più accreditati, con quest’ultimo già a podio due volte a Cervinia, l’ultima l’anno scorso. Gli altri italiani invece dovranno essere abile a spingersi il più in avanti possibile.

Tre anche le azzurre che prenderanno parte agli ottavi di finale. Michela Moioli vuole iniziare al meglio una stagione che la porterà a disputerà l’Olimpiade Invernale, suo grande obiettivo. Presenti anche, con gli ultimi due tempi disponibili per le finali, Sofia Groblechner e Lisa Francesia Boirai.

PROGRAMMA SNOWBOARDCROSS CERVINIA 2025

Sabato 13 dicembre

Dalle ore 11.30 – Ottavi di finale Uomini e Donne

DOVE VEDERE SNOWBOARDCROSS CERVINIA 2025 IN TV E STREAMING

Diretta streaming: in chiaro su Rai Sport HD dalle 11.30

Diretta streaming: Rai Play, Discovery Plus

Diretta Live testuale: OA Sport