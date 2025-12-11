Snowboardcross: Lorenzo Sommariva e Omar Visintin si lanciano verso la stagione olimpica

La stagione di snowboardcross è pronta a prendere il via e lo farà nel fine settimana con l’appuntamento di Cervinia, sede del debutto della Coppa del Mondo maschile. Un avvio particolarmente atteso, perché coincide con l’annata olimpica che porterà dritti verso Milano-Cortina 2026, appuntamento casalingo che accende ambizioni e responsabilità per tutta la Nazionale italiana.

Il gruppo guidato dal direttore tecnico Cesare Pisoni si presenta ai cancelli di partenza con due punti di riferimento chiari: Omar Visintin e Lorenzo Sommariva. Sommariva riparte dal podio conquistato proprio a Cervinia un anno fa, l’unico acuto di una stagione avara di soddisfazioni per i colori azzurri. Nell’anno olimpico servirà una scossa e il contingente italiano cercherà risposte anche da Tommaso Leoni, Niccolò Colturi e Filippo Ferrari, chiamati a fare un passo avanti in termini di competitività.

Nella prima tappa spazio anche ad alcuni giovani della squadra B: Matteo Rezzoli, Federico Casi, Tommaso Costa, Federico Podda, Luca Apollonio e Octavian Buda, l’obiettivo è quello di tornare a far crescere un movimento che, al maschile, sembra un po’ bloccato.

Il panorama internazionale presenta come uomo da battere il canadese Éliot Grondin, detentore della sfera di cristallo e campione del mondo in carica. Il nordamericano ha dimostrato una solidità senza pari nell’ultimo biennio e si candida nuovamente al ruolo di favorito. A insidiarlo ci penseranno soprattutto il francese Loan Bozzolo, esploso definitivamente nella scorsa stagione, e la coppia austriaca formata da Alessandro Hämmerle e Jakob Dusek, garanzia di qualità e costanza ai massimi livelli.