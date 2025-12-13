Snowboardcross, i fratelli Chollet dominano a Cervinia. Sommariva, migliore tra gli azzurri, si ferma ai quarti

Si è da poco conclusa la fase finale della prima tappa di Coppa del Mondo di snowboardcross 2025-2026. Sulle nevi italiane di Cervinia, partendo dagli ottavi si è incoronato il primo vincitore di una lunga stagione che porterà all’Olimpiade. È stato il francese Jonas Chollet a trionfare, confermando le buoni sensazioni della qualifica e vincendo in relativo controllo la Big Final.

Il transalpino, classe 2008, è riuscito ad anticipare al traguardo il fratello maggiore Aidan e l’australiano Adam Lambert, beffato solo al fotofinish. Quarto ed ultimo posto nella finale per il tedesco Martin Noerl. Non inizia al meglio la stagione dei cinque azzurri al via. Nessuno infatti è riuscito ad andare più avanti dei quarti di finali.

Nello specifico, Filippo Ferrari e Matteo Rezzoli si sono fermati agli ottavi, chiudendo la manche al terzo e quarto posto. Stesso risultato per Omar Visintin e Tommaso Leoni, vittima di una brutta caduta. Il migliore degli azzurri è stato quindi Lorenzo Sommariva che, dopo aver superato il suo ottavo di finale, si è dovuto arrendere ai quarti, chiudendo ultimo la sua manche.