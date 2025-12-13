Snowboard, 8 azzurri avanzano nel PGS di Cortina d’Ampezzo. Si rivede un buon Roland Fischnaller

Dopo l’esordio in Cina, a Mylin, la Coppa del Mondo di snowboard PGS 2025-2026 si sposta ora a Cortina d’Ampezzo. Sulle nevi italiani, nella giornata di oggi, prima della fase finale in programma dalle 17.30, sono andate in scena le qualificazioni maschili e femminili. Andiamo a scoprire i risultati e le prestazioni degli italiani.

Tra gli uomini, il più veloce al termine dei due run è stato Aaron March che ha siglato il crono di 1’09″68. Terzo invece Daniele Bagozza con il tempo di 1’09″98, anticipato dal sudcoreano Sangho Lee (1’09″95). Quarta posizione finale per il detentore della sfera di cristallo Maurizio Bormolini che completa le due run con il crono di 1’10″03. Dietro di lui Roland Fischnaller che, tornato in pista dopo l’infortunio rimediato in allenamento a Lech, sigla un quinto posto che gli vale l’accesso alla fase finale della sera (1’10″36). Dentro anche Edwin Coratti con il decimo tempo (1’11″03). Eliminati invece Gabriel Messner (25esimo) e Mirko Felicetti, uscito nella prima run.

In campo femminile, la più veloce è stata la giapponese Tsubaki Miki che ha concluso le due manche con il tempo complessivo di 1’15″21. Subito dietro di lei si piazza Elisa Caffont che ha terminato la qualifica con il crono di 1’15″77 dopo i due run (pista blu e rossa). Strappano il pass per il pomeriggio anche Lucia Dalmasso che completa la prova con il sesto tempo (1’16″11) e Jasmin Coratti, nona al termine della seconda manche (1’16″49). Eliminata invece Elisa Fava 25esima (1’18″78).