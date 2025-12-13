Seguici su
LEGGI OA SPORT SENZA PUBBLICITÀ
ABBONATI

SnowboardSport Invernali

Snowboardcross, Michela Moioli: “Ho attaccato al momento giusto. Bello cominciare così la stagione”

Pubblicato

2 minuti fa

il

Per approfondire:
Michela Moioli
Michela Moioli / LaPresse

Michela Moioli chiude al secondo posto la prima gara stagionale della Coppa del Mondo 2025-2026 di snowboardcross: a Cervinia l’azzurra nella big final si arrende soltanto alla francese Lea Casta ed al sito federale analizza la prestazione odierna.

Moioli mostra tutta la propria soddisfazione: “Nuovo podio, perché il primo stagionale è sempre il più difficile. Oggi è stata una bella battaglia, ma mi sono molto divertita, ed è il bello di questo sport. In ogni heat bisogna lottare come se fosse l’unica. Mi sono molto divertita“.

L’azzurra spiega quanto accaduto nella big final: “In curva 1 della finale l’australiana ha spigolato e ho dovuto spigolare anch’io, ma sono rimasta concentrata, perché sapevo di essere veloce nella parte finale ed ho attaccato al momento giusto. Bello cominciare così la stagione“.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI
Argomenti correlati:
Pubblicità