Slittino: a Lake Placid torna alla vittoria Julia Taubitz, Verena Hofer in top-10
Seconda tappa nordamericana per la Coppa del Mondo di slittino singolo femminile, la terza della stagione: a Lake Placid, negli Stati Uniti, torna alla vittoria Julia Taubitz. La dominatrice della passata sfera di cristallo, mai ancora sul podio dopo Winterberg e Park City timbra il cartellino sul ghiaccio nella contea di Essex.
Grazie al miglior tempo assoluto nella run decisiva (44.334), Taubitz ha fermato il cronometro sul tempo totale di 1:28.824, scavalcando tutte le avversarie e rimontando due posizioni verso la vittoria, la numero venti a livello individuale della carriera.
Alle sue spalle, il podio parla americano, per la gioia del pubblico di casa. Ashley Farquharson ha conquistato un brillante secondo posto a soli 132 millesimi dalla vetta, terzo gradino del podio per la vincitrice di Park City Summer Britcher. Quarta è l’altra statunitense Emily Fischnaller che resta con l’amaro in bocca visto la prima piazza dopo la prima run, quinta invece l’austriaca Lisa Schulte.
Ancora una volta la migliore delle italiane è Verena Hofer. Dopo il podio di Park City arriva la top-10 per l’azzurra che chiude decima ad 8 decimi. Più staccate le altre italiane in gara: Sandra Robatscher ha concluso in 12esima posizione (+0.987), 15ma Nina Zoeggeler.