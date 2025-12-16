Skicross, Simone Deromedis si difende ad Arosa e resta in testa alla Coppa del Mondo! Howden vince

Dopo essersi scatenato su una pista tecnica, lunga, esigente, ricca di curve e di salti come quella di Val Thorens, Simone Deromedis ha faticato a esprimere tutta la propria classe su un tracciato breve, privo di particolari difficoltà, avaro di salti e caratterizzato da una sola curva degna di questo nome come quella di Arosa, dove è andata in scena la terza tappa della Coppa del Mondo di skicross, disciplina dello sci freestyle che sarà protagonista anche alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Dopo aver vinto la prima gara sulle nevi francesi e aver chiuso la seconda prova in terra transalpina, il fuoriclasse trentino ha portato a casa un’importantissima quinta piazza nella Classica in notturna andata in scena nella località svizzera.

Sotto i riflettori del Canton Grigioni, il Campione del Mondo 2023 è uscito in semifinale e poi ha limitato i danni nella small final, vinta di gran carriera dopo aver superato a doppia velocità il francese Youri Duplessis-Kergomard e il tedesco Cornel Renn lungo il tratto scorrevole. Simone Deromedis non era partito benissimo in semifinale, uscendo in maniera poco brillante dalle iniziali struttura artificiali, ha poi cercato il sorpasso ai danni dello svedese David Mobaerg dopo la curva, lo scandinavo ha risposto e sul successivo rettilineo i due si sono fronteggiati a viso aperto grazie a degli ottimi materiali. L’azzurro ci ha provato fin sul traguardo, ma Mobaerg è stato più lesto e ha chiuso in seconda piazza dietro al canese Reece Howden (detentore della Sfera di Cristallo). Il colpaccio gli era invece riuscito ai quarti, dove aveva scavalcato di forza il tedesco Florian Wilmsmann.

A vincere la gara è stato il canadese Reece Howden, che si è riscattato dai risultati sottotono ottenuti in Francia: è uscito benissimo dal cancelletto di partenza e, in una Big Final priva di sorpassi e colpi di scena, si è lasciato alle spalle l’austriaco Johannes Aujesky, lo svedese David Mobaerg e il francese Terence Tchiknavorian.

Gli altri italiani sono stati eliminati ai sedicesimi di finale: Edoardo Zorzi dietro a Deromedis e al tedesco Tim Hronek; Davide Cazzaniga quarto dietro al tedesco Florian Wilmsmann, all’austriaco Nicolas Lussnig e al britannico Scott Johns; Federico Tomasoni dietro a Duplessis-Kergomard e al tedesco Jonas Bachl-Staudinger; Dominik Zuech terzo dietro al francese Terence Tchiknavorian e al tedesco Niklas Illig; Yanick Gunsch quarto dietro ai giapponesi Ryo Sugai e Satoshi Furuno e allo statunitense Jack Mitchell.

Simone Deromedis resta al comando della classifica generale con 225 punti e un vantaggio di 72 lunghezze nei confronti di Howden, mentre Aujesky è terzo a -81 e il canadese Kevin Drury (vincitore in gara-2 a Val Thorens), oggi rimasto a secco, è quarto a -105. La Coppa del Mondo di skicross tornerà tra tre giorni: da venerdì 19 a domenica 21 dicembre si gareggerà a San Candido/Innichen, sulle nevi italiane si disputeranno due gare nel weekend prima della sosta per le festività natalizie.