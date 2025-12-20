Skicross, Berger Sabbatel fa saltare il banco in gara-1 a San Candido. Galli esce subito di scena

Si ferma subito il cammino di Jole Galli nella gara-1 di San Candido, località italiana teatro questo fine settimana della tappa valida per la Coppa del Mondo 2025-2026 di skicross. Prestazione non eccezionale quella della valtellinese, ancora non al top della forma.

Precisamente, l’azzurra non è riuscita ad incidere nel primo segmento, quello riservato ai quarti di finale, trovando solo la quarta posizione in una batteria particolarmente competitiva, caratterizzata dalla presenza della fortissima svedese Sandra Naeslund e della francese Mylene Ballet Baz.

Tuttavia l’epilogo non è stato come al solito. Sì perché, una volta arrivata in big final, la nordica si è dovuta accontentare solo della terza moneta, cedendo il passo alla transalpina Marielle Berger Sabbatel, oggi in totale stato di grazia e capace di approfittare della bagarre creatasi tra Fanny Smith, Sandra Naeslund e Daniela Maier, poi rispettivamente seconda, terza e quarta.

Nella classifica generale Sandra Naeslund mantiene il comando delle operazioni con 360 punti seguita da Smith, seconda con 245, e Marielle Berger Sabbatel, terza con 209. Jole Galli (oggi quindicesima) è invece decima con 108. Domani andrà in scena gara-2.