Skicross, Deromedis fatica a San Candido, ma passa le qualificazioni. Zuech il migliore, Galli promossa

Simone Deromedis ha faticato più del previsto nelle qualificazioni a San Candido, dove va in scena la terza tappa della Coppa del Mondo di skicross, disciplina dello sci freestyle che sarà protagonista anche alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Il leader della classifica generale non era parso brillantissimo in mattinata, chiudendo al 22mo posto nel turno preliminare che ha determinato il tabellone della gara in programma sabato 20 dicembre, e anche nella sessione pomeridiana, che ha delineato la griglia per la prova di domenica, non è riuscito a esprimersi al meglio.

Il Campione del Mondo 2023 ha chiuso al 24mo posto con un ritardo di 1.98 dalla vetta, riuscendo comunque a meritarsi il pass per la fase a eliminazione diretta. L’auspicio è che il fuoriclasse trentino riesca a trovare il giusto feeling con le nevi altoatesine in vista degli appuntamenti del fine settimana, che saranno decisamente importanti nella lotta per la conquista della Sfera di Cristallo e che rappresentano anche uno snodo importante lungo il cammino verso i Giochi.

Il migliore del turno è stato ancora una volta il canadese Reece Howden, detentore della Sfera di Cristallo che si è imposto con il perentorio crono di 1:13.72. Il nordamericano ha ampiamente distanziato il tedesco Florian Wilmsmann (secondo a 65 centesimi) e lo svizzero Alex Fiva (terzo a un secondo), ancora più attardati il francese Youri Duplessis-Kergomard (quarto a 1.11), il canadese Jared Schmidt (quinto a 1.13) e lo svedese David Mobaerg (sesto a 1.28).

Il migliore italiano è stato ancora Dominik Zuech: dopo il quarto posto delle prime qualifiche, l’azzurro ha chiuso in dodicesima posizione a 1.48. Si sono qualificati anche Davide Cazzaniga (17mo a 1.75), Federico Tomasoni (27mo a 2.27) ed Edoardo Zorzi (30mo a 2.34), mentre sono stati eliminati Paolo Piccolo (48mo a 4.04), Daniel Moroder (prova non terminata) e Yanick Gunsch (non partito).

Jole Galli è stata promossa al tabellone finale femminile: dopo aver rischiato nella prima sessione (16ma e ultima delle ammesse), la livignasca ha alzato il livello nel pomeriggio e ha chiuso al nono posto con un ritardo di 2.34 dalla vetta. La migliore è stata la francese Marielle Berger Sabbatel (1:17.65), che ha preceduto di 68 centesimi la tedesca Daniela Maier e di un secondo la svizzera Fanny Smith, quarta a 1.40 la svedese Sandra Naeslund, per il momento dominatrice della stagione. Andrea Chesi è stata eliminata (26ma a 7.48).