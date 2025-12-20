Skicross: passo falso di Deromedis nella gara-1 di San Candido. Howden ne approfitta

Primo out pesante in stagione per Simone Deromedis. L’azzurro si è infatti fermato ai quarti di finale in occasione della gara-1 valida per la tappa di Coppa del Mondo 2025-2026 di skicross in scena questo fine settimana in Italia, precisamente sulle nevi di San Candido. Prova un po’ contratta per il nostro portacolori che, per l’occasione, ha perso la leadership della classifica generale, adesso in mano di Reece Howden.

Nello specifico il nativo di Trento, non impeccabile già nelle fasi di qualificazione, dopo aver passato gli ottavi da secondo della classe dietro Nicolas Raffort si è reso artefice ai quarti di un’uscita dal cancelletto molto lenta che lo ha costretto a realizzare una prova di rincorsa.

Con Florian Wilmsmann già scappato via, Simone ha provato nella sezione finale un doppio sorpasso su Fischer e sul già citato Raffort, non riuscendo però nell’intento e rimanendo infastidito probabilmente da un colpo preso durante la bagarre. Meglio di Deromedis l’altro azzurro Domink Zuech, piazzatosi al settimo posto dopo aver raggiunto in small final la terza piazza.

La gara è stata vinta dal grande favorito della vigilia, appunto Reece Howden, il quale non ha tradito le aspettative dominando in lungo ed in largo anche l’ultimo atto precedendo Alex Fiva, staccato di un secondo e mezzo, Tobias Baur e Jared Schmidt. Da segnalare infine il ventiquattresimo posto di Federico Tomasoni ed il ventiseiesimo di Davide Cazzaniga

Nella classifica generale il canadese si è quindi impossessato del primo posto vantando provvisoriamente 253 punti, dieci lunghezze in più di Deromedis, adesso secondo con 243. Terza piazza per Johannes Aujesky con 168. In top 20 anche Zorzi, dodicesimo con 98, e Zuech, diciottesimo con 60. Domani si svolgerà gara-2.