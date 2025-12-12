Skeleton, Stoecker/Wyatt vincono la mixed team. Italiani vicini al podio

La coppia formata da Tabitha Stoecker e Marcus Wyatt si è aggiudicata la prova di mixed team di Lillehammer (Norvegia) valevole per la Coppa del Mondo di skeleton 2025-2026, ma le due formazioni italiane si sono fatte valere, sfiorando il podio. Sul budello scandinavo, dove si sono disputate le gare dei Giochi Olimpici Invernali del 1994, abbiamo assistito ad una gara equilibrata, che ha regalato il consueto spettacolo.

Il successo è andato, come detto, a Gran Bretagna 1 (Tabitha Stoecker in 55.26 e Marcus Wyatt in 54.07) con il tempo complessivo di 1:49.33, con un margine di vantaggio di 56 centesimi su Stati Uniti 1 (Mystique Ro in 55.61 ed Austin Florian 54.28), mentre completa il podio Germania 1 (Jacqueline Pfeifer in 55.72 ed Axel Jungk in 54.19) a 58.

Quarta posizione per Gran Bretagna 2 (Tarbit Freya e Jacob Salisbury) ad 81, che chiude davanti ad Italia 1 (Alessandra Fumagalli in 55.77 e Mattia Gaspari in 54.45), quinta ad 89. Sesta posizione per Cina 1 (Dan Zhao in 56.21 e Zheng Yin in 54.21) a 1.09, quindi settima per Italia 2 (Valentina Margaglio in 55.96 e Giovanni Marchetti in 54.52), a 1.15.

Chiude in ottava posizione Stati Uniti 2 (Sara Roderick in 55.97 e Nicholas Tucker in 54.64) a 1.28, quindi nona Cina 2 (Yuzi Li in 56.48 ed Haifeng Zhu in 54.29) a 1.44, mentre completa la top 10 Danimarca 1 (Nanna Vestergaard Johansen in 56.48 e Rasmus Vestergaard Johansen in 54.60), a 1.75,