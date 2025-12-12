SkeletonSlitteSport Invernali
Skeleton: a Lillehammer vince ancora Matt Weston. Bagnis e Gaspari fuori dalla top-10
Seconda tappa per la Coppa del Mondo di skeleton al maschile e seconda vittoria per Matt Weston che detta legge in questo inizio di stagione nel massimo circuito internazionale. Dopo il successo di Cortina arriva il bis in Norvegia, a Lillehammer, per il britannico, campione del mondo in carica della disciplina.
Qualche rischio nella seconda run dopo il dominio nella prima, il tempo totale 1’42”58 vale il trionfo davanti al rimontante tedesco Axel Jungk, che si è dovuto arrendere per soli 5 centesimi (partiva addirittura quinto dopo la prima discesa).
Terza posizione e podio per il coreano Seunggi Jung, a otto centesimi, testimonianza di una gara decisa in generale per un soffio. Quarto l’austriaco Samuel Maier, quinto il cinese Qinwei Lin.
In casa Italia dopo una prima run più che discreta perdono qualcosa Amedeo Bagnis e Mattia Gaspari che chiudono rispettivamente dodicesimo e tredicesimo. Bene Giovanni Marchetti, quindicesimo.