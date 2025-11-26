Skeleton, cancellata la tappa di Coppa del Mondo a Igls: problemi di sicurezza sul budello austriaco

“Questa tappa non s’ha da fare“. Parafrasando Alessandro Manzoni, viene da introdurre così quanto è accaduto sul budello di Igls, che avrebbe dovuto ospitare la seconda tappa della Coppa del Mondo di skeleton, dopo l’Opening a Cortina. Una questione molto spinosa, legata a una pista rifatta e con costi onerosi, rivelatasi però assai insicura per gli atleti.

A far suonare il campanello d’allarme erano stati gli incidenti negli allenamenti degli slittinisti, tali da portare alla cancellazione della tappa d’esordio del massimo circuito internazionale in programma dal 6 al 7 dicembre in Austria. Per questa ragione, l’Opening sarà a Winterberg con la medesima cadenza temporale.

Per l’inadeguata preparazione della pista nel corso dell’ultimo week end, quindi, non ci sarà neanche la tappa di skeleton alle porte di Innsbruck (28 novembre). La decisione ufficiale è stata presa ieri sera dalla Federazione Internazionale (IBSF), visto anche il parere negativo degli atleti nell’affrontare un tracciato così pericoloso. Un incontro con 30 voti favorevoli alla cancellazione e 21 contrari.

“Il Comitato Esecutivo dell’IBSF ha accolto oggi la richiesta della maggior parte degli atleti della Coppa del Mondo di skeleton e ha annullato le gare previste per venerdì 28 novembre. Le gare di Coppa del Mondo originariamente previste a Igls si svolgeranno in una sede alternativa“, si legge nella nota. Da capire quale sarà il piano B e anche se la medesima presa di posizione ci sarà per le gare di bob previste nel fine-settimana sulla pista austriaca.