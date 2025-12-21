Simone Deromedis eliminato a San Candido, Howden firma il bis e allunga in Coppa del Mondo

Simone Deromedis è tornato sulle nevi San Candido, dopo essersi rialzato durante i quarti di finale della gara-1 disputati nella giornata di ieri nella località italiana. Il fuoriclasse trentino non ha riscontrato problemi fisici di rilievo, ma ha faticato a esprimersi al meglio in questo appuntamento prenatalizio ed è stato eliminato ai quarti di finale.

Dopo aver superato il primo turno con un bel sorpasso ai danni dei tedeschi Niklas Bachsleitner e Jonas Bachl-Staudinger nell’ultimo settore, il Campione del Mondo non è uscito in maniera brillante dalle strutture iniziali nella sessione successiva e lungo la pista non è riuscito a esprimersi al meglio, chiudendo in quarta piazza dietro al canadese Reece Howden (detentore della Sfera di Cristallo e leader della generale) e ai francesi Evan Klufts e Alexis Jay.

Simone Deromedis ha chiuso al dodicesimo posto complessivo: dopo l’ottimo avvio in Val Thorens (vittoria e seconda piazza) e dopo essersi difeso ad Arosa (quinto), l’azzurro è incappato in un doppio passo falso a San Candido e ora si trova costretto a inseguire in maniera importante nella graduatoria generale, visto Howden ha firmato una spettacolare doppietta. Il nordamericano si è imposto di forza davanti al tedesco Florian Wilmsmann, al francese Evan Klufts e allo svizzero Alex Fiva, replicando l’affermazione conseguita ventiquattro ore fa.

Terza affermazione di fila per Howden, che si issa così a quota 353 punti e ora ha 97 lunghezze di vantaggio nei confronti di Deromedis, mentre l’austriaco Johannes Aujesky occupa la terza piazza a -149. Gli altri italiani in gara oggi sono stati eliminati agli ottavi di finale: Davide Cazzaniga terzo nella serie con Howden e Hay; Dominik Zuech terzo dietro al canadese Jared Schmidt e allo svizzero Ryan Regez; Edoardo Zorzi terzo alle spalle di Fiva e del francese Nicolas Raffort; Federico Tomasoni non ha terminato la serie con i canadese Kristofor Mahler e Kevin Drury e lo svedese David Mobaerg.