Biathlon, Italia seconda nella staffetta mista di IBU Cup a Lenzerheide
L’Italia si classifica seconda nella staffetta mista della terza tappa dell’IBU Cup 2025-2026 di biathlon, scattata a Lenzerheide, in Svizzera: il quartetto azzurro viene superato soltanto dalla Francia, mentre a completare il podio è la Germania, che si classifica terza.
La vittoria va alla Francia di Emilien Claude, Damien Levet, Voldiya Galmace Paulin e Celia Henaff, vittoriosi nonostante un giro di penalità, accusato nella prima frazione, e nove ricariche utilizzate, con il crono di 1:03:00.5, rimontando dalla 16ma posizione del primo segmento di gara.
Piazza d’onore per l’Italia di Nicola Romanin, Didier Bionaz, Martina Trabucchi e Michela Carrara, i quali hanno il merito di ricaricare appena 5 colpi durante tutta la gara, chiudendo al secondo posto a 10.9 dai transalpini, dopo essere anche stati in testa a metà gara.
Gradino più basso del podio per la Germania di Roman Rees, Lucas Fratzscher, Sophia Schneider ed Hanna Kebinger, i quali utilizzano 6 ricariche, ma chiudono a 27.0 dalla Francia dopo essere stati in testa all’ultimo cambio, salvo subire poi il sorpasso di transalpini ed azzurri.