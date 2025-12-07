Sci freestyle, Horishima e Johnson si impongono nelle moguls a Ruka. Primo successo stagionale in Coppa del Mondo

Si conclude con il trionfo di Ikuma Horishima e Tess Johnson la prima tappa valida per la Coppa del Mondo 2025-2025 di sci freestyle, specialità moguls, ancora in fase di svolgimento sulle nevi di Ruka, in Finlandia.

Lo sciatore giapponese ha avuto la meglio ottenendo il punteggio complessivo di 83.48, con cui ha superato lo svedese Walter Wallberg, secondo con 82.47, e lo statunitense Nick Page, terzo con 79.62. Quarta piazza invece per l’australiano Matt Graham, abile ad ottenere 79.13 precedendo il sudcoreano Daeyoon Jung, quinto con 46.09, mentre la padrona di casa Olii Penttala non ha terminato la sua prova.

Johnson si è invece imposta con lo score di 78.86, regolando la transalpina Perrine Laffont, piazzatasi al posto d’onore con 77.43 posizionandosi davanti all’americana Olivia Giaccio, terza con 74.35. Quarta moneta inoltre per la connazionale Elizabeth Lemley con 72.05, quinta per la canadese Maia Schwinghammer con 47.92. Sesta, ma senza punteggio, l’attesa australiana Anthony Jakara, la quale non ha terminato la seconda finale.

Da segnalare la quarantottesima posizione dell’unica italiana, Sofia Carla Timpone, con 2.70. Il prossimo appuntamento si svolgerà già domani, lunedì 8 dicembre, dove arriveranno le prime indicazioni in ottica classifica generale.