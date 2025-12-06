Sci freestyle: Leonardo Donaggio non sfigura nel big air in Coppa del Mondo, a Pechino vince Samnoey

Termina all’ottavo posto l’avventura di Leonardo Donaggio in quel di Pechino, capitale della Cina che ha ospitato questo sabato la seconda tappa del circuito di Coppa del Mondo 2025-2026 di sci freestyle, specialità big air. Prova discreta quella del nostro portacolori, il quale si è avvicinato ai 90 punti nella seconda run.

Nello specifico l’azzurro ha inaugurato la sua prestazione con un salto non eccezionale, valutato solo 44.50, per poi alzare il livello proprio nella seconda uscita, in cui si è spinto fino a quota 88.00 scendendo a 79.75 nella terza, arrivando così al totale di 167.75, score con cui ha superato uno dei grandi delusi di giornata, Birk Ruud, solo nono con 144.50 a causa di una sola esecuzione sopra quota 90 (92.00 stampato alla seconda chance) e di altri due tentativi non particolarmente competitivi.

La gara è stata vinta dal norvegese Ulrik Samnoey, il quale ha guadagnato 184.00 grazie a due ottimi salti con nota di merito per il secondo (94.25) precedendo così il neozelandese Luca Harrington, piazzatosi al posto d’onore con 182.50 (92.75+89.75), e l’austriaco Matej Svancer, terzo con 180.00 (90.50+89.50).

In campo femminile trionfo per la finlandese Anni Karava, autrice di una performance da 175.0 (89.25+86.25) con cui ha superato la padrona di casa Mengting Liu, seconda con 172.25 (90.50, 81.75) e la canadese Naomi Urness, terza con 171.50 (82.25, 86.25).

Dopo i primi due appuntamenti, nella classifica generale Harrington comanda le operazioni con 140 punti, seguito da Samnoey (118) e Dylan Deschamps (116). Quattordicesimo Leonardo Donaggio (39). Tra le donne spicca invece la britannica Kirsty Muir (oggi quarta), leader con 150 a pari merito proprio con Kaava. Terze invece Urness e Liu, appaiate in zona 140. Da segnalare poi la quattordicesima piazza della nostra Maria Gassiltter (37). Il prossimo appuntamento con ila Coppa del Mondo di big air si svolgerà il 13 dicembre a Steamboat.