Sci freestyle, Okipniuk e Mengtao vincono gli aerials di Coppa del Mondo a Ruka

A Ruka (Finlandia) è andata in scena la prima tappa della Coppa del Mondo di aerials, disciplina dello sci freestyle che sarà protagonista anche alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Grande sorpresa tra gli uomini, dove l’ucraino Oleksandr Okipniuk ha vinto con un superlativo 130.56, distanziando sensibilmente lo svizzero Pirmin Werner (109.85) e lo statunitense Christopher Lillis (109.74), conquistando il primo podio e il primo successo della carriera a questi livelli.

Sul fronte femminile, invece, la cinese Xu Mengtao ha giganteggiato in maniera convincente, imponendosi con il brillante punteggio di 89.29. La Campionessa Olimpica di Pechino 2022 e argento iridato in carica ha firmato il trentesimo successo nel massimo circuito internazionale itinerante (l’ultimo risaliva allo scorso 23 febbraio in quel di Beidahu).

L’asiatica ha preceduto la canadese Marion Thenault (seconda con 82.48) e la connazionale Meiting Chen (terza con 75.31), mentre le statunitensi Kyra Dossa (69.31) e Dani Loeb (58.87) sono rimaste giù dal podio. La Coppa del Mondo di aerials tornerà in scena nel weekend del 20-21 dicembre, quando a Secret Garden (Cina) andrà in scena il secondo di cinque appuntamenti stagionali.