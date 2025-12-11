Sci di fondo, ultima recita per Federico Pellegrino sul prediletto palcoscenico di Davos

La terza tappa della Coppa del Mondo 2025-26 di sci di fondo si terrà a Davos. La località svizzera, famosa soprattutto per essere la sede del Forum economico Mondiale, è al contempo una grande classica del massimo circuito del fondo. A testimoniarlo, ci sono ben 56 gare maschili individuali andate in scena dal 1982 a oggi!

Numerose le soddisfazioni azzurre su queste nevi, giunte soprattutto grazie a Federico Pellegrino. Il trentacinquenne valdostano ha vinto ben 4 volte la sprint a skating (2014, 2015, 2020, 2022), attestandosi peraltro alla piazza d’onore sia nel 2017 che nel 2018! Curiosamente, la storia d’amore di Chicco con la location rossocrociata era cominciata nel 2013, quando si era classificato terzo nonostante si gareggiasse a tecnica classica. Un rapporto duraturo nel tempo, poiché Pellegrino è arrivato terzo anche nel gennaio 2024!

Lo sprinter valdostano è l’unico italiano ad aver primeggiato a Davos. Prima del suo avvento si sono tuttavia incamerati tre secondi posti – merito di Marco Albarello (15 km in alternato del 1990), Fulvio Valbusa (15 km a skating del 1996) e Cristian Zorzi (sprint in pattinato del 2006) – nonché tre terze posizioni, centrate da Silvio Fauner (30 km a tecnica classica del 1995), dal già citato Valbusa (15 km a tecnica libera del 2002) e Renato Pasini (sprint a skating del 2008).

Le gare programmate dal 12 al 14 dicembre sono tre. Si parte con una sprint a coppie, si prosegue con una sprint e si chiude con una 10 km contro il cronometro. Tutte a skating.

DAVOS MASCHILE – I RISULTATI DEL 2024

Team Sprint TL

1) Norvegia – 2) Svizzera – 3) Svezia

Sprint TL

1) Klæbo – 2) Chanavat – 3) Valnes

20 km TC Interval Start

1) Nyenget – 2) Niskanen – 3) Lapalus

DAVOS MASCHILE

I PRECEDENTI SIGNIFICATIVI

Team Sprint TL (Tutti i precedenti)

2024: 1) Norvegia – 2) Svizzera – 3) Svezia

Sprint TL (Ultimo decennio)

2015 : 1) Pellegrino – 2) Gros – 3) Fossli

2016 : 1) Ustiugov – 2) Krog – 3) Skar

2017 : 1) Klæbo – 2) Pellegrino – 3) Bolshunov

2018 : 1) Klæbo – 2) Pellegrino – 3) Gros

2019 : 1) Klæbo – 2) Chanavat – 3) Taugbøl

2020 : 1) Pellegrino – 2) Bolshunov – 3) Young

2021 : 1) Klæbo – 2) Ustiugov – 3) Jouve

2022 : 1) Pellegrino – 2) Klæbo – 3) Chanavat

2024 : 1) Chanavat – 2) Anger – 3) Pellegrino

2025 : 1) Klæbo – 2) Chanavat – 3) Valnes

10 km TL Interval Start

Non ci sono precedenti di alcun tipo sui 10 km. Nella storia della località, le gare a skating contro il cronometro si sono disputate sulla distanza dei 15, dei 20 e dei 30 km.