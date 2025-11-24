Calendario Coppa del Mondo sci di fondo 2025-2026: il programma e le tappe, Tour de Ski a gennaio

Riparte a pieno ritmo anche la Coppa del Mondo di sci di fondo 2025-2026. Una stagione, questa, inevitabilmente segnata dalle Olimpiadi in Italia, che occuperanno fondamentalmente tutto il mese di febbraio. Un’annata che vedrà in prima linea soprattutto Johannes Hoesflot Klaebo, e non è proprio una novità.

Il fuoriclasse norvegese, e del resto anche tutto il suo team, non fa mistero di voler dare seguito anche in quest’annata alla sua scia di dominio. Nelle sprint proverà a tenere duro Federico Pellegrino, forse alle ultime grandi chiamate per i grandi risultati, ma si aspetta anche la salita di un gruppo giovane italiano che ha delle buone possibilità e prospettive. Al femminile, invece, sarà l’ultima stagione di Jessie Diggins, una delle più iconiche e riconoscibili fondiste dell’ultimo periodo.

Di seguito il calendario completo della stagione di sci di fondo 2025-2026. I diritti appartengono sia alla Rai che a Eurosport, che utilizzeranno le loro piattaforme tv e streaming (Discovery+ nel secondo caso) per irradiare le immagini del circuito mondiale.

CALENDARIO COPPA DEL MONDO SCI DI FONDO 2025-2026

UOMINI

2025

Ruka (Finlandia)

Venerdì 28 novembre 10 km TC a intervalli

Sabato 29 novembre Sprint TC

Domenica 30 novembre 20 km Mass Start F

Trondheim (Norvegia)

Venerdì 5 dicembre Sprint TC

Sabato 6 dicembre 20 km Skiathlon

Domenica 7 dicembre 10 km TL a intervalli

Davos (Svizzera)

Sabato 13 dicembre Sprint TL

Domenica 14 dicembre 10 km TL a intervalli

Tour de Ski

Dobbiaco/Toblach (Italia)

Domenica 28 dicembre Sprint TL

Lunedì 29 dicembre 10 km TC

Mercoledì 31 dicembre 5 km TL Mass Start

2026

Giovedì 1 gennaio 20 km TC a inseguimento

Val di Fiemme (Itaia)

Sabato 3 gennaio Sprint TC

Domenica 4 gennaio 10 km TL Mass Start (Cermis)

Oberhof (Germania)

Sabato 17 gennaio Sprint TL

Domenica 18 gennaio 10 km TC a intervalli

Goms (Svizzera)

Sabato 24 gennaio Sprint TC

Domenica 25 gennaio 20 km TC Mass Start

Olimpiadi Milano Cortina 2026

Domenica 8 febbraio 20 km Skiathlon

Martedì 10 febbraio Sprint TC

Venerdì 13 febbraio 10 km TL a intervalli

Domenica 15 febbraio Staffetta 4×7,5 km

Mercoledì 18 febbraio Team Sprint TL

Sabato 21 febbraio 50 km TC Mass Start

Falun (Svezia)

Sabato 28 febbraio Sprint TL

Domenica 1° marzo 20 km Skiathlon

Lahti (Finlandia)

Sabato 7 marzo Sprint TL

Domenica 8 marzo 10 km TC a intervalli

Drammen (Norvegia)

Giovedì 12 marzo Sprint TC

Oslo (Norvegia)

Sabato 14 marzo 50 km TL Mass Start

Lake Placid (USA)

Venerdì 20 marzo 10 km TC

Sabato 21 marzo Sprint TL

Domenica 22 marzo 20 km TL Mass Start

DONNE

2025

Ruka (Finlandia)

Venerdì 28 novembre 10 km TC a intervalli

Sabato 29 novembre Sprint TC

Domenica 30 novembre 20 km Mass Start F

Trondheim (Norvegia)

Venerdì 5 dicembre Sprint TC

Sabato 6 dicembre 20 km Skiathlon

Domenica 7 dicembre 10 km TL a intervalli

Davos (Svizzera)

Sabato 13 dicembre Sprint TL

Domenica 14 dicembre 10 km TL a intervalli

Tour de Ski

Dobbiaco/Toblach (Italia)

Domenica 28 dicembre Sprint TL

Lunedì 29 dicembre 10 km TC

Mercoledì 31 dicembre 5 km TL Mass Start

2026

Giovedì 1 gennaio 20 km TC a inseguimento

Val di Fiemme (Itaia)

Sabato 3 gennaio Sprint TC

Domenica 4 gennaio 10 km TL Mass Start (Cermis)

Oberhof (Germania)

Sabato 17 gennaio Sprint TL

Domenica 18 gennaio 10 km TC a intervalli

Goms (Svizzera)

Sabato 24 gennaio Sprint TC

Domenica 25 gennaio 20 km TC Mass Start

Olimpiadi Milano Cortina 2026

Sabato 7 febbraio 20 km Skiathlon

Martedì 10 febbraio Sprint TC

Giovedì 12 febbraio 10 km TL a intervalli

Sabato 14 febbraio Staffetta 4×7,5 km

Mercoledì 18 febbraio Team Sprint TL

Domenica 22 febbraio 50 km TC Mass Start

Falun (Svezia)

Sabato 28 febbraio Sprint TL

Domenica 1° marzo 20 km Skiathlon

Lahti (Finlandia)

Sabato 7 marzo Sprint TL

Domenica 8 marzo 10 km TC a intervalli

Drammen (Norvegia)

Giovedì 12 marzo Sprint TC

Oslo (Norvegia)

Sabato 14 marzo 50 km TL Mass Start

Lake Placid (USA)

Venerdì 20 marzo 10 km TC

Sabato 21 marzo Sprint TL

Domenica 22 marzo 20 km TL Mass Start

MISTA

Davos (Svizzera)

Venerdì 12 dicembre 2025 Team Sprint TL

Goms (Svizzera)

Venerdì 23 dicembre 2026 Team Sprint TL

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SCI DI FONDO 2025-2026: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSport (gare scelte)

Diretta streaming: Eurosport, Discovery+, RaiPlay