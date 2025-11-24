Sci di fondoSci NordicoSport in tvSport Invernali
Calendario Coppa del Mondo sci di fondo 2025-2026: il programma e le tappe, Tour de Ski a gennaio
Riparte a pieno ritmo anche la Coppa del Mondo di sci di fondo 2025-2026. Una stagione, questa, inevitabilmente segnata dalle Olimpiadi in Italia, che occuperanno fondamentalmente tutto il mese di febbraio. Un’annata che vedrà in prima linea soprattutto Johannes Hoesflot Klaebo, e non è proprio una novità.
Il fuoriclasse norvegese, e del resto anche tutto il suo team, non fa mistero di voler dare seguito anche in quest’annata alla sua scia di dominio. Nelle sprint proverà a tenere duro Federico Pellegrino, forse alle ultime grandi chiamate per i grandi risultati, ma si aspetta anche la salita di un gruppo giovane italiano che ha delle buone possibilità e prospettive. Al femminile, invece, sarà l’ultima stagione di Jessie Diggins, una delle più iconiche e riconoscibili fondiste dell’ultimo periodo.
Di seguito il calendario completo della stagione di sci di fondo 2025-2026. I diritti appartengono sia alla Rai che a Eurosport, che utilizzeranno le loro piattaforme tv e streaming (Discovery+ nel secondo caso) per irradiare le immagini del circuito mondiale.
CALENDARIO COPPA DEL MONDO SCI DI FONDO 2025-2026
UOMINI
2025
Ruka (Finlandia)
Venerdì 28 novembre 10 km TC a intervalli
Sabato 29 novembre Sprint TC
Domenica 30 novembre 20 km Mass Start F
Trondheim (Norvegia)
Venerdì 5 dicembre Sprint TC
Sabato 6 dicembre 20 km Skiathlon
Domenica 7 dicembre 10 km TL a intervalli
Davos (Svizzera)
Sabato 13 dicembre Sprint TL
Domenica 14 dicembre 10 km TL a intervalli
Tour de Ski
Dobbiaco/Toblach (Italia)
Domenica 28 dicembre Sprint TL
Lunedì 29 dicembre 10 km TC
Mercoledì 31 dicembre 5 km TL Mass Start
2026
Giovedì 1 gennaio 20 km TC a inseguimento
Val di Fiemme (Itaia)
Sabato 3 gennaio Sprint TC
Domenica 4 gennaio 10 km TL Mass Start (Cermis)
Oberhof (Germania)
Sabato 17 gennaio Sprint TL
Domenica 18 gennaio 10 km TC a intervalli
Goms (Svizzera)
Sabato 24 gennaio Sprint TC
Domenica 25 gennaio 20 km TC Mass Start
Olimpiadi Milano Cortina 2026
Domenica 8 febbraio 20 km Skiathlon
Martedì 10 febbraio Sprint TC
Venerdì 13 febbraio 10 km TL a intervalli
Domenica 15 febbraio Staffetta 4×7,5 km
Mercoledì 18 febbraio Team Sprint TL
Sabato 21 febbraio 50 km TC Mass Start
Falun (Svezia)
Sabato 28 febbraio Sprint TL
Domenica 1° marzo 20 km Skiathlon
Lahti (Finlandia)
Sabato 7 marzo Sprint TL
Domenica 8 marzo 10 km TC a intervalli
Drammen (Norvegia)
Giovedì 12 marzo Sprint TC
Oslo (Norvegia)
Sabato 14 marzo 50 km TL Mass Start
Lake Placid (USA)
Venerdì 20 marzo 10 km TC
Sabato 21 marzo Sprint TL
Domenica 22 marzo 20 km TL Mass Start
DONNE
2025
Ruka (Finlandia)
Venerdì 28 novembre 10 km TC a intervalli
Sabato 29 novembre Sprint TC
Domenica 30 novembre 20 km Mass Start F
Trondheim (Norvegia)
Venerdì 5 dicembre Sprint TC
Sabato 6 dicembre 20 km Skiathlon
Domenica 7 dicembre 10 km TL a intervalli
Davos (Svizzera)
Sabato 13 dicembre Sprint TL
Domenica 14 dicembre 10 km TL a intervalli
Tour de Ski
Dobbiaco/Toblach (Italia)
Domenica 28 dicembre Sprint TL
Lunedì 29 dicembre 10 km TC
Mercoledì 31 dicembre 5 km TL Mass Start
2026
Giovedì 1 gennaio 20 km TC a inseguimento
Val di Fiemme (Itaia)
Sabato 3 gennaio Sprint TC
Domenica 4 gennaio 10 km TL Mass Start (Cermis)
Oberhof (Germania)
Sabato 17 gennaio Sprint TL
Domenica 18 gennaio 10 km TC a intervalli
Goms (Svizzera)
Sabato 24 gennaio Sprint TC
Domenica 25 gennaio 20 km TC Mass Start
Olimpiadi Milano Cortina 2026
Sabato 7 febbraio 20 km Skiathlon
Martedì 10 febbraio Sprint TC
Giovedì 12 febbraio 10 km TL a intervalli
Sabato 14 febbraio Staffetta 4×7,5 km
Mercoledì 18 febbraio Team Sprint TL
Domenica 22 febbraio 50 km TC Mass Start
Falun (Svezia)
Sabato 28 febbraio Sprint TL
Domenica 1° marzo 20 km Skiathlon
Lahti (Finlandia)
Sabato 7 marzo Sprint TL
Domenica 8 marzo 10 km TC a intervalli
Drammen (Norvegia)
Giovedì 12 marzo Sprint TC
Oslo (Norvegia)
Sabato 14 marzo 50 km TL Mass Start
Lake Placid (USA)
Venerdì 20 marzo 10 km TC
Sabato 21 marzo Sprint TL
Domenica 22 marzo 20 km TL Mass Start
MISTA
Davos (Svizzera)
Venerdì 12 dicembre 2025 Team Sprint TL
Goms (Svizzera)
Venerdì 23 dicembre 2026 Team Sprint TL
PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SCI DI FONDO 2025-2026: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING
Diretta tv: RaiSport (gare scelte)
Diretta streaming: Eurosport, Discovery+, RaiPlay