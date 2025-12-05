Sci di fondo, cinque italiani superano le qualificazioni della sprint tc di Trondheim

La seconda tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci di fondo, in programma a Trondheim, in Norvegia, si apre con le qualificazioni della sprint in tecnica classica: cinque italiani, tre donne e due uomini, sugli undici totali al via passano alla fase finale della gara, che prenderà il via alle ore 12.15.

Nelle qualificazioni femminili il miglior tempo è della finlandese Jasmi Joensuu, che copre gli 1.4 km in 3’26″06, andando a precedere le svedesi Moa Ilar, seconda a 0″35, e Linn Svahn, terza a 1″56. In casa Italia sono tre le azzurre che passano alla fase finale: 20ma Nicole Monsorno a 6″72, davanti a Federica Cassol, 21ma a 6″96, mentre Iris De Martin Pinter è 23ma a 7″15. Beffa per Caterina Ganz, che manca la qualificazione per 0″05, terminando 31ma a 10″45, infine va a punti anche Nadine Laurent, 49ma a 17″06.

Nelle qualificazioni maschili a sorpresa il miglior tempo è dello statunitense Ben Ogden, che taglia il traguardo in 2’58″87, battendo il norvegese Johannes Hoesflot Klaebo, secondo a 0″22, e lo svedese Alvar Myhlback, terzo a 0″46. Tra gli azzurri passano il turno Federico Pellegrino, 21° a 5″39, e Simone Mocellini, 23° a 5″67. Non superano le qualificazioni ma vanno a punti Davide Graz, 39° a 7″90, e Giacomo Gabrielli, 41° a 8″10, mentre restano fuori dalla zona punti Michael Hellweger, 51° a 10″44, e Giovanni Ticcò, 56° a 11″80.