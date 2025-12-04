Sci di fondo, Coppa del Mondo Trondheim 2025. Al femminile si viene dal dominio iridato svedese

La Coppa del Mondo femminile 2025-26 di sci di fondo si trasferisce a Trondheim (Norvegia), dove nel weekend del 5-7 dicembre si disputeranno tre competizioni valevoli per il massimo circuito. Una sprint, una 10 km con partenza a intervalli e uno skiathlon. La prima gara sarà in passo alternato, la seconda in pattinato, la terza li presuppone entrambi.

La città norvegese non è una presenza abituale nel programma della Coppa del Mondo. Ha fatto il proprio ingresso in calendario nel febbraio 1996 e da quel momento ha organizzato 19 appuntamenti agonistici di primo livello, legandosi soprattutto ai Mondiali (1997 e 2025). Al riguardo, l’edizione di pochi mesi orsono ha rappresentato una vera e propria sciagura sul piano del bilancio, lasciando in eredità un’autentica voragine finanziaria.

Tre le vittorie italiane in campo femminile, tutte concentrate in tempi andati. Si contano due affermazioni di Manuela Di Centa (febbraio 1996) a cui ne va aggiunta una di Stefania Belmondo (febbraio 2000). Proprio la piemontese, si fregiò di 4 medaglie iridate individuali nel 1997. Curiosamente, tutte d’argento. Per quanto concerne l’imminente weekend, a seguire vengono riportati i dati pregnanti.

TRONDHEIM FEMMINILE – MONDIALI 2025

Sprint TL

1) Sundling – 2) Skistad – 3) Fähndrich

Skiathlon

1) Andersson – 2) Johaug – 3) Sundling

10 km TC Interval Start

1) Andersson – 2) Johaug – 3) Karlsson

Mass Start 50 km TL

1) Karlsson – 2) Weng H. – 3) Johaug

TRONDHEIM FEMMINILE

I PRECEDENTI SIGNIFICATIVI

10 km TL Interval Start

Nessun precedente in questo format sulle nevi di Trondheim. Si è gareggiato due volte sulla distanza dei 10 km con partenza a intervalli, ma in entrambi i casi lo si è fatto in tecnica classica. Viceversa, nei prossimi giorni si userà lo skating.

Sprint TC (Tutte)

2009 : 1) Majdic – 2) Prochazkova – 3) Kowalczyk

2020 : 1) Falla – 2) Sundling – 3) Fähndrich

Skiathlon (Tutti)

2023: 1) Andersson – 2) Diggins – 3) Weng H.

WCH 2025: 1) Andersson – 2) Johaug – 3) Sundling