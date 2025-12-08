Scherma, il presidente Mazzone esalta la sua Italia: “Risultati eccezionali, grande lavoro di squadra”

La scherma italiana è reduce da un fine settimana di Coppa del Mondo semplicemente strabiliante. Il super weekend con tutte le armi in pedana ha portato in dote ben dieci podi, con cinque vittorie e cinque terzi posti. Una tre giorni di trionfi da ogni parte del mondo, con il capolavoro delle tre vittorie nelle tre gare individuali femminili.

Nel fioretto il successo di Martina Batini, poi nella sciabola quello storico di Michela Battiston e poi in chiusura nella spada quello di Giulia Rizzi. Successivamente sono poi arrivate le affermazioni delle squadre di fioretto, ma in generale è stato un weekend di Coppa del Mondo davvero esaltante.

C’è grandissima felicità ovviamente all’interno della Federscherma, come si può evincere dalle parole del Presidente federale Luigi Mazzone: “Un risultato complessivo eccezionale, quello dei nostri atleti nel weekend internazionale che ha chiuso l’anno solare 2025 con cinque vittorie su dieci gare disputate. Abbiamo vissuto emozioni forti e momenti storici, in cui le donne sono state assolute protagoniste, perché il tris di vittorie azzurre nelle tre gare individuali femminili è un fatto assolutamente raro“.

Continua il numero uno della scherma azzurra: “I risultati di questo fine settimana sono figli del grande lavoro che i nostri Commissari tecnici stanno svolgendo, insieme ai rispettivi staff, collaborando in maniera costante e proficua con atleti, maestri e società. Si sta facendo tanto e in grande armonia: la crescita di alcuni settori è evidente, così come il consolidamento e il miglioramento di altri che in passato avevano già fatto grandi cose. Brillano atleti emergenti, giovanissimi che rappresentano le nostre certezze per il futuro, ma anche veterani che hanno ancora moltissimo da dare, perché all’esperienza uniscono un entusiasmo esemplare. È il mix giusto, che ci dà la garanzia d’essere sempre competitivi al vertice, in tutte le armi”