Lucrezia Paulis si racconta dopo una stagione 2025 ricca di soddisfazioni: dal podio di bronzo alla Coppa del Mondo di Barcellona al bronzo a squadre agli Europei di Genova, fino al bronzo in coppa del mondo di Vancouver ad inizio dicembre.
In questa intervista parliamo di:
la crescita tecnica nella spada femminile
la gestione della pressione in competizione
la preparazione alla stagione 2025/26
il valore della squadra e le ambizioni future
conduce Alice Liverani
