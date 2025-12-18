Seguici su
5 minuti fa

Lucrezia Paulis si racconta dopo una stagione 2025 ricca di soddisfazioni: dal podio di bronzo alla Coppa del Mondo di Barcellona al bronzo a squadre agli Europei di Genova, fino al bronzo in coppa del mondo di Vancouver ad inizio dicembre.

In questa intervista parliamo di:

la crescita tecnica nella spada femminile

la gestione della pressione in competizione

la preparazione alla stagione 2025/26

il valore della squadra e le ambizioni future

Se ami la scherma italiana e vuoi capire come si costruisce un atleta internazionale, questo è l’appuntamento giusto!

conduce Alice Liverani

