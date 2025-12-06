Rugby, Serie A Elite: Rovigo batte Valorugby e vola in testa. Fiamme Oro seconde con bonus

La quinta giornata della Soladria Serie A Elite Maschile regala una nuova capolista. La Femi-CZ Rovigo doma 24-10 il Valorugby al “Battaglini”, interrompendone la striscia positiva e scalando in vetta alla classifica con 20 punti. Un successo costruito con solidità, precisione al piede e grande disciplina difensiva nei momenti chiave. Alle loro spalle risalgono anche le Fiamme Oro, che a Roma piegano 32-17 il Vicenza conquistando il prezioso punto di bonus all’ultimo respiro grazie alla meta di Carlo Canna.

A Rovigo, i Campioni d’Italia in carica prendono subito il controllo del match: dopo l’iniziale punizione di Thomson, la stessa apertura firma meta e trasformazione del 10-0 che indirizzano la gara già nel primo quarto. Il Valorugby fatica a trovare ritmo, anche per l’inferiorità numerica causata dal giallo a Roura, ma rientra comunque in partita nel finale di tempo con il piede di Hugo per il 10-3 all’intervallo. La ripresa si apre sulla stessa inerzia: Rovigo gestisce, gli emiliani provano a salire di colpi.

Il momento più delicato per i rossoblù arriva al 55’, quando una combinazione rapida porta Casilio a schiacciare oltre la linea per il 13-10. È qui che i Bersaglieri mostrano maturità: Thomson resta infallibile dalla piazzola, ricostruisce break e punteggio e, complice il rosso a Roura, i rodigini tornano a macinare gioco fino alla meta del definitivo 24-10 firmata da Alessandro Gesi. Nel finale esplode il “Battaglini”, mentre Eliseo Fourcade viene nominato Player of the Match per una prestazione di grande sostanza in mischia e nei punti d’incontro.

A Roma, invece, le Fiamme Oro mostrano concretezza e brillantezza offensiva. Vicenza resta agganciato nel primo tempo grazie ai piazzati di Heymans, ma i cremisi allungano nella ripresa con Tomaselli, Andreani – premiato come Player of the Match – e infine con Canna, che, a tempo ormai scaduto, schiaccia la meta del bonus portando i suoi a quota 19 in classifica, al pari proprio del Valorugby. Una vittoria pesante che rilancia la squadra di Forcucci nella corsa ai play-off, mentre il campionato attende ora le sfide domenicali per completare il quadro della quinta giornata.