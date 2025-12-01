Rugby, al via la Challenge Cup con Benetton Treviso e Zebre Parma

Il primo turno della Challenge Cup 2025/26 si apre con un programma fitto e immediatamente intrigante, distribuito su tre giorni e capace di offrire spunti tecnici importanti in tutte le pool. Ad aprire le danze, venerdì sera, è il confronto di alto livello tra Ulster e Racing 92 a Belfast: una sfida che mette subito di fronte due club ambiziosi, con i francesi chiamati a dimostrare costanza anche lontano da Parigi e gli irlandesi desiderosi di confermare la solidità mostrata nelle ultime stagioni europee. Il sabato propone poi alcuni incroci particolarmente attesi, come Stade Français–Cardiff a Jean Bouin e Black Lion–Montpellier a Tbilisi, con la formazione georgiana ormai habitué nelle competizioni EPCR e sempre più determinata a dimostrare la propria crescita contro una big del Top 14.

Grande attenzione, naturalmente, alle due italiane. Il Benetton Treviso debutta sabato alle 14 a Ellis Park contro i Lions, un impegno durissimo sia per qualità dell’avversario sia per le condizioni ambientali: l’altitudine di Johannesburg e il ritmo sudafricano metteranno alla prova la struttura difensiva dei biancoverdi, che arrivano alla competizione con l’obiettivo dichiarato di fare un passo avanti rispetto alle precedenti edizioni. La sfida sarà un test immediato per misurare l’efficacia del pacchetto trevigiano e la capacità di imporre il proprio gioco anche in trasferta, contro una squadra storicamente molto solida davanti al proprio pubblico.

Le Zebre Parma scendono invece in campo sabato sera al Lanfranchi contro il Montauban, una partita che rappresenta un’occasione concreta per partire con il piede giusto. I ducali, che negli ultimi mesi hanno mostrato segnali di crescita in URC, ritrovano una dimensione europea che potrebbe esaltare la loro vocazione offensiva, soprattutto davanti al pubblico di casa. Per il club emiliano questa Challenge Cup è l’opportunità per trasformare le buone prestazioni in risultati, e la sfida con i francesi sarà fondamentale per capire fin da subito quali margini di competitività la squadra potrà esprimere nella competizione.

La domenica completa il quadro con tre sfide altrettanto dense di significato: Perpignan riceve i Dragons, Ospreys ospitano Connacht in uno dei derby celtici più imprevedibili del weekend, mentre Exeter apre le porte di Sandy Park ai Cheetahs, sempre capaci di sorprendere con il loro rugby dinamico. Nel complesso, la prima giornata della Challenge Cup promette equilibrio, qualche possibile sorpresa e una lettura già significativa dei valori in campo, con le italiane chiamate a dare subito un segnale forte per orientare il proprio percorso europeo.