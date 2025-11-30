Rugby a 7, l’Italia maschile prenderà parte al SVNS 3: il possibile cammino degli azzurri verso i Mondiali

Il 2026 sarà un anno importante per il rugby a 7 italiano, per quanto concerne la Nazionale maschile: gli azzurri, infatti, già a gennaio prenderanno parte alla SVNS 3, la terza divisione del seven mondiale, con la possibilità di salire in cadetteria, il SVNS 2, e sognare la partecipazione ai Mondiali.

Sono state rese note, infatti, sedi e date della stagione appena iniziata con le SVNS Series: l’Italia maschile giocherà il SVNS 3 nel fine settimana del 17 e 18 gennaio 2026 a Dubai. Un’unica tappa promuoverà le prime due classificate al SVNS 2.

Nel torneo maschile saranno al via Belgio, Canada, Colombia, Hong Kong Cina, Italia, Madagascar, Samoa e Tonga, mentre tra le donne sono qualificate Argentina, Colombia, Cechia, Messico, Polonia, Samoa, Sudafrica e Thailandia: le prime due avranno accesso al SVNS 2, mentre le altre dovranno ripartire dalle divisioni continentali.

Il SVNS 2 rappresenta la seconda serie del rugby a 7 mondiale e consiste in tre tappe, che si svolgeranno a Nairobi, in Kenya, il 14 e 15 febbraio, a Montevideo, in Uruguay, il 21 e 22 marzo, ed a San Paolo, in Brasile, il 28 e 29 marzo. Sia tra gli uomini che tra le donne saranno sei le squadre impegnate.

Nel torneo maschile sono già qualificate Kenya, USA, Germania ed Uruguay, mentre in quello femminile saranno al via Cina, Kenya, Spagna e Brasile: in entrambi i casi a queste squadre si aggiungeranno le prime due classificate della SVNS 3.

Al termine della SVNS 2 le prime quattro squadre prenderanno parte ai Mondiali, che saranno spalmati su tre tappe, ed avranno assicurato quantomeno un posto al SVNS 2 del prossimo anno, mentre le squadre classificate al quinto e sesto posto dovranno ricominciare il cammino dalle divisioni continentali.

Le prime quattro squadre della SVNS 2 saranno raggiunte ai Mondiali dalle otto selezioni partecipanti alle SVNS Series, qualificate di diritto alla rassegna iridata: nelle World Championship Series le prime otto avranno il posto assicurato alle SVNS Series 2026, mentre le altre quattro dovranno ripartire dalla SVNS 2 nella prossima annata.

POSSIBILE PERCORSO ITALIA ALLE SVNS 2026

SVNS 3 (Le prime 2 al SVNS 2)

Dubai (17–18 gennaio 2026) (con l’Italia maschile)

SVNS 2 (Le prime 4 alle World Championships Series)

Nairobi (14-15 febbraio 2026)

Montevideo (21-22 marzo 2026)

Sao Paulo (28-29 marzo 2026)

SVNS World Championships Series

Hong Kong (17-19 aprile 2026)

Valladolid (29-31 maggio 2026)

Bordeaux (5-7 giugno 2026)