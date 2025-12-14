Quanti soldi guadagna Scandicci con la vittoria al Mondiale per Club? Le cifre per il primo sigillo

Scandicci ha vinto il Mondiale per Club 2025 di volley femminile, festeggiando a San Paolo (Brasile) al termine di un’autentica cavalcata caratterizzata da quattro vittorie per 3-0 e da un successo per 3-1. La compagine toscana è stata semplicemente impeccabile al debutto assoluto nella rassegna iridata, riuscendo a battere Conegliano nella finale tutta italiana in terra sudamericana e detronizzando le Pantere, firmando un’autentica impresa con cui ha fatto la storia.

La Savino Del Bene è riuscita a sovvertire il pronostico della vigilia e ha inflitto alla corazzata veneta il secondo dispiacere della stagione dopo la Supercoppa Italiana persa contro Milano. Festa grande per il sestetto di coach Marco Gaspari, trascinato in particolar modo dall’opposto Ekaterina Antropova, dalle schiacciatrici Avery Skinner e Caterina Bosetti, dalle centrali Camilla Weitzel e Linda Nwakalor, dalla palleggiatrice Maja Ognjenovic e dal libero Brenda Castillo.

C’è però anche un interessante risvolto sotto il profilo economico: quanti soldi ha guadagnato Scandicci vincendo il Mondiale per Club? Il montepremi della competizione non è stato ufficialmente svelato, ma c’è da pensare che non sia molto diverso da quello dello scorso anno: dodici mesi fa era pari a 350.000 dollari statunitensi (circa 298.000 euro), che erano stati distribuiti tra le otto partecipanti, ma l’entità della suddivisione non era stata comunicata ufficialmente

