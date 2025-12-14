CiclismoCiclocrossSport in tv
Quando Van der Poel oggi nel ciclocross e dove vederlo in tv: orario Nemur, programma, streaming
È il giorno del ritorno alle gare di Mathieu Van der Poel, atteso nella prova Elite maschile a Nemur, luogo della quarta tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di ciclocross. L’olandese, dopo i travagliati mesi di stop a causa dei problemi fisici, torna sul suo terreno preferito, per dare battaglia ai suoi grandi avversari. Si tratta quindi di un grande ritorno alle gare, l’ultima risale addirittura allo scorso 14 settembre (Crans Montana).
Sarà quindi l’occasione per il sette volte campione iridato di ciclocross di testare la propria condizione sul fango, in attesa dei Mondiali del 2026. Difficile aspettarsi oggi un dominio del neerlandese che dovrà vedersela con avversari sicuramente più pronti di lui dal punto di vista atletico. Tuttavia Van der Poel vanta già cinque vittorie a Namur, e di certo proverà fino alla fine a conquistare il sesto scalpo in Belgio.
L’olandese dovrà in primis vedersela con il padrone di casa Thibau Nys, vincitore delle due tappe inaugurali e tre volte sul gradino più alto del podio a Namur. Attenzione anche a Michael Vanthourenhout, che ha fatto sua l’ultima gara di CDM in Sardegna.
PROGRAMMA CICLOCROSS NAMUR 2025
Domenica 14 dicembre
Ore 15.10 – Prova Elite Uomini
DOVE VEDERE CICLOCROSS NAMUR 2025 IN TV E STREAMING
Diretta tv: non prevista
Diretta streaming: Discovery Plus, Eurosport 2, Rai Play Sport 3
Diretta Live testuale: OA Sport