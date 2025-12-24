Quando ricomincia il biathlon? Orari prime gare 2026, programma, tv, streaming

Quando tornerà la Coppa del Mondo di biathlon? L’attesa non sarà troppo lunga per gli appassionati. Il massimo circuito internazionale della pratica con sci stretti e carabina tornerà su questi schermi dall’8 all’11 gennaio del nuovo anno. Sulle nevi di Oberhof (Germania) si terrà uno degli appuntamenti classici, in una sede che i biathleti conoscono piuttosto bene.

Nella località in Turingia si prospetta un programma di gare particolarmente serrato. A dare il via alle danze saranno gli uomini con la 10 km Sprint. Nel giorno successivo, il format sui due poligoni sarà affrontato dalle donne, sulla distanza di 7.5 km. Sabato 10 gennaio sarà il giorno dell‘inseguimento maschile e della staffetta femminile. A chiudere il tutto, domenica 11 si assisterà alla prova a squadre degli uomini e ai 10 km della Pursuit femminile.

In casa Italia sono arrivati grandi risultati. Si parla di 4 vittorie e 9 podi, un dato notevolissimo che certifica la grande qualità del gruppo tricolore. In terra teutonica, però, non ci saranno Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi, che hanno preferito dare priorità agli allenamenti in vista del vero obiettivo stagionale, le Olimpiadi di Milano Cortina. Sarà, quindi, Tommaso Giacomel il faro della formazione tricolore.

La quarta tappa della Coppa del Mondo di biathlon andrà in scena da giovedì 8 a domenica 11 gennaio 2026 a Oberhof (Germania). La copertura televisiva non è prevista, mentre sarà possibile seguire via streaming l’evento attraverso Eurosport1 o 2 HD, Discovery+, DAZN e su Eurovision Sport. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento.

QUANDO RICOMINCIA IL BIATHLON?

Giovedì 8 gennaio 2026

Ore 14:10 10 km Sprint maschile a Oberhof (Germania)

Venerdì 9 gennaio 2026

Ore 14:25 7.5 km Sprint femminile a Oberhof (Germania)

Sabato 10 gennaio 2026

Ore 12:00 12.5 km Pursuit maschile a Oberhof (Germania)

Ore 14:25 staffetta femminile a Oberhof (Germania)

Domenica 11 gennaio 2026

Ore 11:00 staffetta maschile a Oberhof (Germania)

Ore 14:30 10 km Pursuit femminile a Oberhof (Germania)

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO DI BIATHLON OBERHOF: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: Eurosport1 o 2 HD, Discovery+, DAZN e su Eurovision Sport

Diretta testuale: OA Sport