Volley Night – Speciale con Serena Scognamillo e Vincenzo Fanizza | OA Sport TV

Nuova puntata imperdibile di Volley Night, in diretta alle 21:15 su OA Sport TV, con due ospiti d’eccezione: Serena Scognamillo e Vincenzo Fanizza.

A porre le domande saranno i talent Paolo Cozzi e Laura Partenio, insieme ai conduttori Simona Bastiani e Luciano De Gregorio.

Il DT delle Nazionali giovanili maschili, Vincenzo Fanizza, racconterà i successi conquistati negli ultimi anni: l’oro agli Europei Under 22, l’argento ai Mondiali Under 21, il recente argento iridato della selezione U21 e lo straordinario oro europeo dell’Under 16. Un percorso che conferma la forza del settore giovanile italiano e la qualità del suo lavoro tecnico.

Spazio poi a Serena Scognamillo, nuovo libero della Prosecco DOC Imoco Conegliano per la stagione 2025/26. Romana, classe 2001, arriva dal Millenium Brescia ed è pronta a diventare la vice di Monica De Gennaro. Cresciuta nel vivaio del Volleyrò Casal de’ Pazzi, vanta esperienza tra A2 e A1, una Coppa Italia di A2 e la fascia di capitana a Brescia. A 24 anni compie il grande salto verso il top del volley italiano, senza rinunciare allo studio: è infatti studentessa di Giurisprudenza all’Università di Bologna.

Una puntata ricca di storie, qualità tecniche e dietro le quinte del grande volley italiano.

