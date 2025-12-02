Conegliano travolge Dresda a domicilio: Zhu Ting strabiliante in Champions League, ora il Mondiale

Conegliano ha travolto Dresda con un perentorio 3-0 (25-12; 25-17; 25-17) e ha infilato la seconda vittoria consecutiva nella fase a gironi della Champions League di volley femminile: dopo il soffertissimo successo casalingo di settimana scorsa contro lo Zeren Spor Ankara (affermazione al tie-break, rimontando da 11-15 e annullano cinque match-point complessivi), le Campionesse d’Europa hanno avuto vita facile sul campo della poco quotata formazione tedesca e hanno chiuso i conti in un’ora di gioco.

Le Pantere hanno preso il comando delle operazioni nelle battute iniziali dei tre set e hanno distanziato rapidamente le avversarie, facendo leva su un tasso agonistico decisamente superiore. La corazzata veneta si è portata in testa alla classifica del gruppo D con due vittorie (5 punti), davanti proprio al Dresda (un successo, 3 punti), in attesa della sfida tra lo Zeren Spor e LKS Lodz. Ricordiamo che le prime classificate dei cinque gironi di qualificheranno agli quarti di finale, mentre le seconde e la miglior terza disputeranno un playoff.

Si trattava dell’ultimo impegno per le ragazze di coach Daniele Santarelli prima del Mondiale per Club: martedì 9 dicembre incomincerà l’avventura a San Paolo (Brasile), con il chiaro obiettivo di difendere il titolo conquistato lo scorso anno. Questa sera si sono messe in mostra l’opposto Isabelle Haak (13 punti, 44% in fase offensiva) e le schiacciatrici Zhu Ting (16 punti, 4 muri, 57%) e Gabi (11 punti, superbi 63% in ricezione e 77% in attacco) sotto la regia di Joanna Wolosz.

Buona prova delle centrali Marina Lubian (5 punti, 2 muri) e Matilde Munarini (3), che oggi sono state preferite a Sarah Fahr e Cristina Chirichella. Superlativo 82% di ricezione positiva per il libero Monica De Gennaro, mentre tra le fila del Dresda le migliori sono state Miku Akimoto (6), Mette Pfeffer (6) e Florentine Roseman (5).